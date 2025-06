Partito il nuovo format di incontri con le eccellenze dell’agroalimentare Villani Salumi protagonista del primo appuntamento

Al via a Napoli a Villa Domi i “Percorsi del gusto”, un nuovo format di incontri con protagonisti e leader del settore agroalimentare italiano. La suggestiva dimora del ‘700 con panorama mozzafiato di Salita Scudillo, tradizionale sede di appuntamenti artistici e culturali, concerti, cerimonie e altri eventi di solidarietà, ospiterà dibattiti, incontri, degustazioni, show-cooking e convention aziendali di imprese agroalimentari di eccellenza nazionale, affermate e di successo anche sui mercati internazionali. Queste realtà fanno dell’alta qualità e della cura dei dettagli, della valorizzazione dell’artigianalità e della tradizione, del forte legame con il territorio e della formazione del personale per tramandare l’eccellenza nel settore, le parole chiave del proprio agire e i valori che li distingue.

Protagonista di eccezione del primo appuntamento di “Percorsi del gusto” è stata Villani Salumi, impresa modenese di eccellenza nel settore, che incarna perfettamente tutti i valori distintivi prima citati. Nel corso della due giorni di incontri a Villa Domi sono state più di 1.000 le persone fra imprenditori, dettaglianti, ristoratori e altri ospiti che hanno avuto modo di degustare l’alta qualità e il vasto assortimento di salumeria dell’azienda, di ascoltarne il “racconto” del prodotto e delle sue caratteristiche distintive e di ragionare insieme sull’andamento del settore agroalimentare.

IL “MUSA”, MUSEO DEL SALUME IN ITALIA

Villani spa nasce nel 1886 a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, e con quasi 140 anni di storia è una delle realtà più longeve nel settore della salumeria in Italia. Il gruppo, guidato da una famiglia arrivata alla quinta generazione, è in continua crescita e nel 2024 ha superato i 170 milioni di euro di fatturato, il 40 per cento del quale viene realizzato all’estero. Leader di mercato e posizionata nel segmento di alta qualità, è presente in oltre 15mila punti vendita in Italia e nel mondo, principalmente nel canale retail, salumerie, gastronomie e ristorazione, e dispone di dieci siti produttivi, dislocati nei principali centri di eccellenza delle province emiliane e San Daniele del Friuli, vocati per cultura e tradizione a specifiche produzioni, grazie ai quali garantisce l’alta qualità artigiana anche su produzioni di ampia scala.

“Crediamo nella qualità e nella cura dei dettagli, nella valorizzazione dell’artigianalità, nelle persone e nel talento delle mani – afferma il direttore generale dell’azienda Carlo Filippo Villani – perché sono le macchine ad essere al servizio dell’uomo e non viceversa. Ci sono mani che nessuna macchina potrà mai sostituire, e sono quelle dei nostri maestri, mani esperte e sensibili che svolgono mestieri custoditi gelosamente e tramandati nel tempo”.

A testimoniare ulteriormente il legame con la storia della salumeria italiana e l’impegno a garantire un futuro di qualità nel settore, dieci anni fa è nato a Castelnuovo Rangone il “Musa”, primo Museo del Salume in Italia, un vero e proprio progetto culturale fortemente voluto dall’amministratore delegato di Villani spa, Giuseppe Villani, per valorizzare e tramandare l’artigianalità territoriale della salumeria. Il “Musa” custodisce tre diversi secoli di cultura del salume italiano e, tra l’altro, una copia originale dell’Editto della Mortadella emanato dal Cardinal Farnese nel 1661, che regolamentava la ricetta della Mortadella e il suo luogo di produzione, che non poteva essere fuori dalle mura di Bologna. Villani, da sempre fedele all’Editto, ha continuato a produrre mortadella nel capoluogo emiliano-romagnolo mantenendo la ricetta originale che prevede spalla di suino, gola, trito di prosciutto, pepe in grani e un pizzico d’aglio, tutto insaccato in vescica naturale e poi stufato. Il percorso museale, distribuito su tre piani espositivi, rappresenta un itinerario unico di saperi e sapori tra passato e presente attraverso tecnologie multimediali, video, immagini, testimonianze, storie delle produzioni ed esposizione di antichi macchinari. Si spazia dal racconto della selezione delle materie prime e delle spezie – tutte assolutamente naturali – utilizzate, a quello dei sapori e delle tecniche impiegate, per poi giungere al territorio e ai mestieri. Opera, questi ultimi, di persone e artigiani che in Villani sono protagonisti di un vero e proprio processo culturale e che mettono mani, passione ed esperienza a servizio della qualità.