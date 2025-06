Il Sindaco premia i bimbi e gli accompagnatori

Suona l’ultima campanella ed anche il Piedibus arriva alla festa di fine anno. Domani, 6 giugno, a Piazza Garibaldi, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei bimbi e degli accompagnatori che hanno partecipato al progetto di mobilità sostenibile promosso dal Comune di Avellino, che punta a ridurre il traffico e l’inquinamento veicolare, ed a promuovere l’attività motoria in età evolutiva, la socializzazione e l’autostima dei bambini.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco, Laura Nargi, e del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Regina Margherita-Leonardo Da Vinci”, Vincenzo Bruno. Seguiranno la premiazione e la consegna degli attestati Piedibus. Ad accogliere i bambini all’uscita della scuola, nella piazza libera dalle auto, ci sarà una piacevole sorpresa.

Per l’occasione, il Comando della Polizia municipale ha disposto la chiusura del traffico veicolare, a partire dalle ore 12, a via Partenio, nel tratto compreso tra via Mazas e Piazza Garibaldi, ed a Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra via Partenio e via Terminio.

Il progetto Il “Piedibus ha coinvolto le istituzioni scolastiche, le famiglie, il mondo del volontariato e dell’associazionismo, e con contribuito alla diffusione del valore della mutualità, del reciproco aiuto e del senso di appartenenza.

«Anche quest’anno giunge a conclusione un progetto bellissimo, nel quale crediamo molto. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi - Insegnare concretamente ai bambini l’importanza della mobilità sostenibile, accrescendo in loro la conoscenza della città e la consapevolezza sulla necessità di proteggere l’ambiente, e contemporaneamente fornendogli ulteriori opportunità di socializzazione, rappresenta un grande risultato per la nostra comunità e per questa Amministrazione. Il Piedibus, dopo due anni di sperimentazione decisamente positivi, tornerà l’anno prossimo, con l’auspicio – conclude il sindaco – di riuscire a coinvolgere sempre più alunni ed istituti scolastici».