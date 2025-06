Interventi strade: quasi ultimato l'asfalto nel centro urbano, si lavora ancora alla pulizia delle pertinenze di campagna

Proseguono senza sosta a Grottaminarda gli interventi su strade urbane ed extra-urbane per migliorare la viabilità, la funzionalità, la sicurezza ed il decoro.

Si procede su due fronti con il rifacimento dell’asfalto, grazie ad una grande concertazione tra Amministrazione, Provincia ed RFI, su via Nazionale Baronia, su via Tratturo, via Fontanelle e via Ponticelli;

al contempo si procede con la pulizia di cunette e fondi stradali sulle tante strade di campagna con la collaborazione della squadra comunale di manutenzione e le unità del Progetto Gol.

Presso diversi incroci, inoltre, ripristinata o realizzata ex novo la segnaletica orizzontale da parte della squadra incaricata dalla Provincia, indispensabile per aumentare il livello di sicurezza.

Grande supporto ed impegno da parte della Polizia Municipale con la presenza dei Vigili nei punti nevralgici per gestire il traffico nel corso degli interventi.

L’Amministrazione comunale ribadisce la richiesta ai cittadini di pazienza e comprensione per qualche disagio in questa fase intensa di lavori.