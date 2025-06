La nota del Segretario Provinciale dell'Ugl di Matera

“A Matera si sta consumando una delle pagine più imbarazzanti degli ultimi tempi. E al centro di questo teatrino c’è Roberto Cifarelli con una coalizione esperta nell’arte del trasformismo“, lo afferma Pino Giordano segretario provinciale dell’Ugl di Matera. “C’è un candidato sindaco che si erge a picconatore della sanità materana, ignorando i progressi degli ultimi mesi e il cambio di passo impartito dall’assessore regionale Cosimo Latronico, perdendo di vista educazione, garbo e competenze proprie di un Municipio. C’è chi in Regione Basilicata sta col centrodestra, ma nella città dei Sassi tenta di rifarsi una verginità appoggiando il centrosinistra. C’è un partito – il Pd – che non ha presentato neppure la lista e che ora sta consumando uno psicodramma interno. Ci chiediamo – prosegue Giordano – è questa la serietà che si vuole offrire agli elettori materani? È ora di dire basta a questo mercato di poltrone, dove gli accordi si fanno non sui programmi, ma sui tornaconti personali. Noi dell’Ugl – conclude Giordano – chiediamo ai cittadini materani di aprire gli occhi: quello che si sta tentando è un inciucio vero e proprio, senza identità, senza coerenza, senza alcun rispetto per gli elettori. Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini che credono nella buona politica, nella chiarezza e nella serietà, a sostenere con convinzione la candidatura di Antonio Nicoletti. Un uomo libero e coerente che non ha bisogno di mascherarsi dietro simboli riciclati o alleanze posticce“.