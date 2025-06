In parte sbranato dagli animali

Choc a Santo Stefano del Sole. “Pochi giorni fa un anziano 78enne che risiedeva da solo è stato ritrovato cadavere nella propria abitazione. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, in parte sbranato dagli animali domestici. La morte, molto probabilmente avvenuta per cause naturali, risalirebbe ad alcuni giorni addietro. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Il tragico episodio ha sconvolto l’intera comunità di Santo Stefano del Sole.” Così ha dichiarato Antonio de Lieto, segretario generale nazionale e legale rappresentante del sindacato LI.SI.PO. “libero Sindacato Polizia”: non si arresta la “mattanza” delle morti solitarie.

“Al riguardo considerato quanto accaduto viene spontaneo chiedersi il personale preposto a rapportarsi con gli anziani che vivono soli nelle abitazioni hanno fatto saltuarie visite alle persone anziane che vivono soli? Nel caso specifico quante volte si sono recati a casa dell’anziano deceduto? Più volte il LI.SI.PO. ha richiesto ai sindaci di molteplici comuni della Campania di mettere in campo una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine, povertà e malattia. Servirebbe a scongiurare tante tragedie, troppe volte persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie sono sempre più in aumento ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole, servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! Nonostante i molteplici solleciti, lor signori non hanno fatto nulla per contrastare il “fenomeno” delle morti solitarie.”