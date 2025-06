Competitività e decarbonizzazione in primo piano

Il 5 e il 6 giugno si svolge a Rzeszów, in Polonia, l’edizione 2025 delle Giornate europee dell’industria, con il sostegno della presidenza polacca del Consiglio dell’Unione europea. L’evento faro della Commissione dedicato al sostegno all’industria dell’Unione riunirà i principali responsabili politici dell’UE, degli Stati membri e delle regioni e parti interessate dell’industria, delle piccole e medie imprese e delle start-up, della ricerca e della società civile.

Il Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné, aprirà l’evento il 5 giugno con un discorso, gettando le basi per due giorni di discussioni su questioni chiave per la competitività dell’industria dell’Unione europea, come l’accelerazione della decarbonizzazione, della circolarità e delle tecnologie pulite, la promozione delle competenze, della ricerca e dell’innovazione, l’agevolazione degli investimenti e la riduzione delle dipendenze relative alle materie prime critiche. Il 6 giugno il Commissario per la Difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, pronuncerà un discorso di apertura incentrato sul potenziamento delle capacità di difesa dell’Europa, mentre è in atto un rafforzamento della posizione dell’UE in materia di difesa in risposta alle attuali sfide legate alla sicurezza.

Oltre alle 7 sessioni plenarie, il programma comprenderà 25 sessioni parallele organizzate dalla Commissione e dalle parti interessate, tra cui una dedicata alla semplificazione del mercato unico e all’armonizzazione delle norme.

Vi sarà inoltre una mostra che presenterà 10 progetti finanziati dall’Unione insieme a 17 imprese innovative polacche e ucraine e un angolo “Meet the Experts” che fornirà consulenza personalizzata sui programmi di fina