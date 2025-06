Giancane dà il via al suo “ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”

In partenza il 7 giugno da Rovereto sulla Secchia (MO)

Giancane è pronto a tornare sui palchi di tutta Italia con “ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”, il nuovo tour estivo che partirà il 7 giugno da Rovereto sulla Secchia (MO). L’artista romano porterà in giro la sua inconfondibile cifra stilistica: cinismo, ironia, disincanto e ritmi irresistibili per affrontare il presente a suon di musica.

«Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi», racconta Giancane.

Le prime date confermate, prodotte e organizzate da Locusta Booking, rappresentano solo l’inizio di un’estate che si preannuncia “super fa fa fa nta sti ca”:

7 GIUGNO – ROCKKERETO – Parco Multiverso, Via 4 novembre 102 – ROVERETO SULLA SECCHIA (MO)

13 GIUGNO – CIRCOLO MAGNOLIA – Via Circonvallazione Idroscalo 41 – MILANO

con Bull Brigade

15 GIUGNO - MENSA OCCUPATA (con ZEROCALCARE) – Via Mezzocannone 14 – NAPOLI

19 GIUGNO – TESTACCIO ESTATE – Largo Dino Frisullo – ROMA

20 GIUGNO – KORCOMICS – Vico Mastrosanto 8 – CORATO (BA)

5 LUGLIO – BOTANIQUE – Via Filippo Re – BOLOGNA

11 LUGLIO – STRANGE DAYS FESTIVAL – Via Monte Gennaro – MONTEFLAVIO (RM)

13 LUGLIO – ESSERE PAESI – PRATA D’ANSIDONIA (AQ)

17 LUGLIO – ROCK SUL SERIO – Piazza Mercato – VILLA DI SERIO (BG)

18 LUGLIO – ROCK AND RODES FESTIVAL – PIATEDA (SO)

19 LUGLIO – CERRETO CHIAMA – FRAZIONE DI CERRETO DI VENAROTTA (AP)

25 LUGLIO – ROCK AND BOL DAYS – BASTIONE SAN PIETRO – BOLOTANA (NU)

13 AGOSTO – FRANTIC FEST OPENING PARTY – FRANCAVILLA AL MARE (CH)

29 AGOSTO – QUARTOLATO FESTIVAL – Rocca Malatestiana – CESENA (FC)

con 99 Posse

Le prevendite sono disponibili su: https://www.locusta.net/giancanetourestivo2025

Ad anticipare il tour, a maggio Giancane ha pubblicato il nuovo singolo “ESTATE MAGGGICA” (https://bfan.link/estate-magggica; Uvat Edizioni / Believe Music Italia), disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un brano che demolisce l’immaginario edonista e consumista dell’estate italiana, tra mojito, piscine nella Tesla e pasticche sul bagnasciuga. Una vera e propria cartolina grottesca di un Paese che balla sull’orlo del disastro.

Il singolo è stato presentato per la prima volta lo scorso 25 aprile sul palco del Parco del Quarticciolo a Roma e conferma ancora una volta l’approccio indipendente e diretto di Giancane, che da sempre cura in prima persona ogni aspetto della sua produzione artistica.

L’artista non è infatti nuovo a lavori di produzione: oltre alla sua discografia solista, è infatti noto anche per le colonne sonore realizzate per le serie animate di Zerocalcare, con cui collabora stabilmente da anni.