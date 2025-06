Dopo “Una luce per la vita” continua la prevenzione in rosa

Dopo aver percorso insieme il sentiero di San Pio a Pietrelcina, nella terza edizione di “Una luce per la vita”, la fiaccolata per i malati oncologici, a Grottolella si è rinnovato l’appuntamento con la prevenzione in rosa targata Amos Partenio. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 giugno, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite senologiche gratuite nei locali comunali, ex scuola materna, in piazza Municipio.

Come sempre numerose le persone che si sono prenotate e sottoposte alle visite effettuate dal senologo Carlo Iannace. Un pomeriggio all’insegna della prevenzione del tumore al seno che si ripete da anni nel comune di Grottolella, grazie all’ormai consolidata sinergia tra l’amministrazione e l’associazione.

I ringraziamenti dell’Amos Partenio vanno a tutte le volontarie e i volontari che hanno allestito gli ambulatori e dedicato il loro tempo all’accoglienza delle persone, al senologo Carlo Iannace per il suo instancabile e costante operato sul territorio, all’amministrazione comunale di Grottolella, in particolare al sindaco Antonio Spiniello e al vicesindaco Marco Grossi, per la collaborazione e l’ospitalità e a quanti hanno preso parte all’iniziativa rendendola come sempre un momento di condivisione oltre che di amore per la propria salute.

Per maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa, è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.