A Grottaminarda il premio in ricordo di Pina Ciarcia

Si è tenuta questa mattina a Grottaminarda presso il plesso Piani “Maria Pia Landi” dell’Istituto Omnicomprensivo “San Tommaso d’Aquino”, la cerimonia di consegna del Premio “Piccola Stella Matematica”, in ricordo della compianta Insegnante Pina Ciarcia. Protagonisti gli alunni delle classi II della Primaria (ultima classe in cui ha operato l’insegnante) che si sono distinti proprio nelle discipline matematiche.

Antonio Indresano, classe II A,

Carlotta Di Leo, classe II B,

Rocco Inglese, classe II C,

Aristide Abruzzese, classe II “Maria Pia Landi”.

Questi i bambini premiati alla presenza delle autorità scolastiche e dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda, rappresentata dal Vicesindaco Antonio Vitale che, nel ricordo commosso della Maestra Pina Ciarcia, si è congratulato con le piccole stelle della matematica ma anche con le famiglie e con la scuola che seguono ed incentivano al meglio i giovanissimi talenti.

Il Premio “Piccola Stella Matematica” è stato istituito nel 2015 dalle figlie dell’Insegnate Pina Ciarcia: Antonella, Paola e Martina Villanova, un modo dolce e significativo per mantenere vivo il ricordo della Maestra scomparsa prematuramente e continuare ad ispirare le nuove generazioni di appassionati di matematica.

Pina Ciarcia viene ricordata per il suo sorriso, la sua passione per l’insegnamento e la sua capacità di far sentire ogni studente speciale. La dedizione alla sua professione è stata un esempio per tutti. Le sue lezioni erano sempre appassionate, la sua pazienza infinita, ed era capace di rendere l’apprendimento un’esperienza entusiasmante. Non si possono dimenticare la sua saggezza, il suo senso dell’umorismo e il suo incoraggiamento. Ha saputo guidare ed ispirare i suoi alunni a raggiungere i propri obiettivi, a credere in sé stessi e a non avere paura di sognare in grande.

La sua consuetudine di premiare gli alunni con stelline brillanti ha dato l’ispirazione non solo al titolo del Premio ma anche ad una canzone scritta dagli stessi alunni e musicata dai “Jalisse”, divenuta l’inno dell’oramai consueto appuntamento con il Premio.