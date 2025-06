Giovedì 5 giugno le ragioni del Sì

Verso i referendum dell’8 e 9 giugno, iniziativa della federazione provinciale del Pd d’Irpinia. L’appuntamento è per giovedì, 5 giugno, con inizio alle ore 18.00, presso la sede del Partito Democratico in via Tagliamento ad Avellino.

“Le ragioni del sì” è il titolo dell’incontro al quale parteciperanno Gerardo Capodilupo, presidente dell’assemblea provinciale del Pd d’Irpinia, Nello Pizza, segretario provinciale del Pd d’Irpinia ed Italia D’Acierno, segretaria generale della CGIL di Avellino.