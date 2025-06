Il nuovo singolo “MOSTRI NELL’ARMADIO”

Da venerdì 6 giugno 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “MOSTRI NELL’ARMADIO” (Overdub Recordings), il nuovo singolo de L’INVIDIA.

“Mostri nell’armadio” è un inno alla vita, un grido di forza per superare gli ostacoli e risplendere anche dopo i giorni di pioggia. Nonostante la stanchezza e le mille delusioni, invita a sorridere e a non arrendersi.

Spiega la band a proposito del brano: “Ritornavo a casa dopo un turno di notte in ospedale dove c’era stato un decesso per la solita malattia del secolo, vidi l’arcobaleno e scrissi questa canzone tutta d’un fiato. Mostri nell’armadio si riferisce proprio a quel male silente che attanaglia molte persone che a volte non hanno speranze ed io non posso non regalargli un sorriso”.