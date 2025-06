Triplicano il sostegno per i progetti di decarbonizzazione

La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno firmato oggi un accordo che rinnova l’assistenza allo sviluppo dei progetti (PDA) nell’ambito del Fondo per l’innovazione. L’accordo aumenterà il sostegno tecnico e finanziario per i progetti innovativi di decarbonizzazione che non sono già stati selezionati tramite il fondo o si stanno preparando a presentare domanda. Aumentando la portata dei sostegni, la Commissione ha più che triplicato il bilancio disponibile per le consulenze della BEI, portando l’importo dei finanziamenti disponibili per questa nuova fase dell’assistenza allo sviluppo dei progetti da 24 milioni di € a 90 milioni di €.



Pienamente in linea con gli obiettivi del patto per l’industria pulita di aumentare le tecnologie a zero emissioni nette e stimolare la competitività dell’Unione europea, l’accordo rinnovato fornirà assistenza allo sviluppo di progetti per un massimo di 250 progetti tra il 2025 e il 2028. La procedura di presentazione delle domande sarà snella e la copertura settoriale più ampia, anche per nuovi settori quali la mobilità a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio (trasporti marittimi, ferroviari e stradali) e l’edilizia.



Il tutto si basa sul programma iniziale di assistenza allo sviluppo di progetti del Fondo per l’innovazione, che ha sostenuto 62 progetti innovativi, 16 dei quali hanno si sono già assicurati sovvenzioni del fondo per l’innovazione, altri sette hanno ricevuto finanziamenti da fonti nazionali o da altri programmi, e uno è stato designato come progetto di interesse comune dell’UE.