Atrani saluta un’edizione speciale e guarda già al 2026

Si è ufficialmente conclusa la FIERA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA AMALFI COAST-ATRANI che ha animato il cuore del borgo costiero con incontri letterari, presentazioni, laboratori e spettacoli.

L’evento, promosso dal Comune di Atrani con la direzione artistica di Antonio Di Giovanni in collaborazione con l’agenzia “Sensi Comunicazione” di Domenico Aleotti, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con ospiti e visitatori provenienti da tutta la Costiera Amalfitana e oltre.

Il borgo è stato per due giorni luogo magico di incontro e di scoperta, dove la lettura e la cultura si sono trasformate in un filo invisibile tra persone, generazioni e sensibilità diverse. Gli spazi della fiera hanno accolto autori, editori, lettori appassionati e curiosi, uniti dalla voglia di condividere parole e visioni del mondo, accompagnati dalla presenza vivace ed entusiasta delle alunne e degli alunni dell’IISS Marini-Gioia-Comite di Amalfi. La Fiera ha aderito alla campagna Posto Occupato per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, con il prezioso contributo della prof.ssa Concetta Lambiase. Il Centro di Cultura e Storia Amalfitana, che quest’anno celebra il 50° anniversario, ha partecipato inoltre con uno stand divulgativo, offrendo ai visitatori copie omaggio delle sue pubblicazioni.

Tra gli ospiti più attesi ricordiamo la madrina d’eccezione della manifestazione Lorella Di Biase, Elena Tempestini, Elisabetta Failla, Giovanni Bernabei, Stefano Piccirillo, Angela Procaccini, Olimpia Gargano, Serena Della Monica e la Beat Band, Niccolò Rinaldi, Daniele Corsini, Tommaso Siani e Miriam Bella e Gino Aveta, che ha ufficialmente annunciato la partnership della Rai per l’edizione del prossimo anno.

La Fiera ha avuto il prezioso supporto del quotidiano “La Città” di Salerno e di Radio Bussola 24, Media Partner della manifestazione.

“Il grande successo di questa edizione” commenta il sindaco Michele Siravo “non si misura solo nei numeri, pur importanti, ma soprattutto nei dialoghi che hanno acceso nuove idee, nelle storie che si sono fatte vita, nelle emozioni si sono mescolate con il profumo della carta e quello del mare. Atrani si è trasformata in un piccolo grande presidio culturale, in cui l’incanto della Costiera ha incontrato la profondità dei libri e il piacere della condivisione. Voglio esprimere la profonda gratitudine mia e di tutta l’Amministrazione a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza: grazie perché, insieme, abbiamo ricordato che la cultura non è un solo un evento ma un gesto quotidiano di condivisione e prossimità, un invito all’ascolto ed alla meraviglia. Siamo felici di annunciare che nel 2026 la Fiera del Libro, che siamo decisi a riportare nel nostro borgo, vedrà la Rai come partner ufficiale. Un riconoscimento importante per lo spessore culturale e umano di questo progetto e un’opportunità preziosa per portare ancora più lontano la nostra voce, mantenendo sempre vivo il legame con il territorio e la sua identità. Ci congediamo da quest’edizione, ma restiamo sempre in cammino. Perché se ogni libro apre un futuro, il nostro ha ancora molte pagine da scrivere.”

“Là dove sole e luna tingono d’oro e d’argento il mare del colore dello zaffiro, la voce un po’ sopita della Cultura finalmente è tornata a farsi sentire solenne, risvegliando coscienze intorpidite nel tempo” gli fa eco la consigliera delegata alla Cultura, prof.ssa Lucia Ferrigno. “Il lungomare Escher, che con le sue policrome piastrelle di ceramica maiolicata delimita, da una parte, la spiaggia di sassi e arena e, dall’altra, gli antichi archi tinteggiati di bianco, è stato protagonista di un evento eccezionale e di indiscussa valenza storico – culturale. “La Fiera del Libro 2025 – Atrani – Amalfi coast” ha visto l’intensa partecipazione di scrittori, editori, giornalisti della Rai e di stazioni radio campane e nazionali, nonché di studenti del comprensorio di scuole superiori di II grado di Amalfi, che hanno arricchito di contenuti intellettuali stimolanti la due giorni della Fiera fra il 31 maggio e il 2 giugno. È la prima volta che una manifestazione di tal genere trova posto sulle sponde di un piccolo paese della Costa d’Amalfi e mi auguro che il prossimo anno possa ripetersi con il medesimo entusiasmo trasmesso dai promotori e con ancora più intensa partecipazione di fruitori culturali che si accostano alla lettura e alla scrittura con sensibilità e passione. Un grande “ad maiora” a quanti intendono offrire il proprio supporto per la futura edizione 2026.”