L'esposizione "PLANUM - Spazializzazione dell’Invisibile" verrà inaugurata il 7 giugno, alle ore 19.30, presso la sede della Fondazione De Chiara De Maio

Il 7 giugno 2025 la Fondazione De Chiara De Maio presenterà il quarto e ultimo artista della terza edizione in corso di Colori, la rassegna d’arte contemporanea curata da Valerio Falcone. A chiudere il ciclo espositivo, dopo le mostre di Damiano Errico, Matteo Fraterno e Giulia Pagano, sarà Bonaventura Giordano con l’esposizione PLANUM – Spazializzazione dell’Invisibile, che verrà inaugurata lo stesso giorno alle ore 19.30 presso la sede della Fondazione a Solofra (AV), in Piazza Umberto I, 10-11.

L’artista sarà presente per incontrare il pubblico anche l’8 giugno 2025 dalle ore 11.30.

Attraverso opere di grande forza evocativa e interesse artistico, come sottolinea Pino Visone, Bonaventura Giordano riporta l’attenzione sulla bellezza geometrica.

La mostra Planum, che sarà corredata da catalogo dedicato, non si ispira all’astrattismo contemporaneo ma si distingue per la ricerca di essenzialità, stabilità e concretezza, in equilibrio tra materia e monocromatismo.

Con i tre cicli Approssimazioni, Corpus Iustum e Vestigium, l’artista inaugura una nuova fase creativa, in cui emerge una sorta di pro-evocazione dell’invisibile. In Approssimazioni, composta da sette opere realizzate con tecnica mista su carta, il bianco del piano emerge tra le linee piene, creando un equilibrio costante tra elementi visibili e nascosti. In Vestigium, articolato in sei tavole, la materia lignea definisce uno spazio reale tra forma e vuoto. Infine, in Corpus Iustum, formata da dieci tavole eseguite con tecnica mista, l’armonia geometrica richiama gli studi prospettici dell’Umanesimo, evidenziando come sia proprio la geometria a rendere visibile ciò che sfugge alla percezione visiva.

Con Planum, Bonaventura Giordano mette in dialogo le sue competenze di pittore, scultore, fotografo e sceneggiatore.

PLANUM – Spazializzazione dell’Invisibile

Inaugurazione 7 giugno 2025, ore 19.30

Talk con l’artista 8 giugno 2025, ore 11:30

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 10 settembre 2025, secondo gli orari di apertura della Fondazione oppure su appuntamento al +39 3756043530

Fondazione De Chiara De Maio, Piazza Umberto I, 10-11, Solofra (AV)