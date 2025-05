Sulla spiaggia cittadina sono arrivate le telecamere del programma Camper, in onda su Rai 1

Le bellezze di Sapri tornano sotto i riflettori nazionali con la Rai. Ieri pomeriggio, sulla spiaggia cittadina insignita della Bandiera Blu FEE e della Bandiera Verde dei pediatri, sono arrivate le telecamere del programma “Camper”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.25.

La troupe, con l’inviata e giornalista Elisa Silvestrin, volto noto del piccolo schermo, ha realizzato una serie di riprese che racconteranno il mare, le opportunità sportive offerte dal litorale saprese e gli aspetti storici e culturali della città. I servizi andranno in onda nella seconda settimana di giugno, all’interno del format condotto da Peppone Calabrese, che torna alla guida del programma estivo dedicato ai luoghi più suggestivi d’Italia.

Il coordinamento locale dell’iniziativa è stato Matteo Martino, presidente dell’associazione Terre del Bussento, che ha collaborato per facilitare la logistica e valorizzare al meglio le eccellenze del territorio.

«Sapri continua a essere riconosciuta a livello nazionale come una destinazione turistica di qualità – ha dichiarato l’assessore al turismo del Comune di Sapri, Amalia Morabito. – La presenza della Rai, e in particolare del programma Camper, è un’opportunità preziosa per raccontare la bellezza del nostro mare, ma anche la vivacità delle nostre attività estive e la ricchezza culturale della nostra comunità. Lavoriamo ogni giorno per promuovere Sapri come luogo accogliente e capace di offrire esperienze a residenti e visitatori».

Il servizio andrà in onda su Rai 1 nella seconda settimana di giugno e rappresenta un’importante vetrina nazionale per la città, che si conferma una delle mete più apprezzate del Cilento.