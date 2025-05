Tra gli ospiti in arrivo, Marco Risi, Gianni Amelio, Neri Parenti, Sergio Assisi, Luca Ward. Amedeo Minghi e Alessandro Cecchi Paone

Pompei si prepara a vivere l'emozione della prima edizione del Festival Internazionale del Cinema, in programma da martedì 3 a domenica 8 giugno 2025, sotto la direzione artistica di Enrico Vanzina e la presidenza di Annarita Borelli, che ne è ideatrice e produttrice. Un evento nato da una visione forte e necessaria, che mette al centro il potere culturale e trasformativo del cinema come ponte tra identità, arte e futuro. Il Festival, profondamente radicato nel territorio ma con vocazione internazionale, si propone di restituire centralità culturale a un luogo simbolo della memoria, proponendo un programma che intreccia cinema, arti visive, moda, turismo e comunicazione.

La serata inaugurale

Il Festival si apre martedì 3 giugno con una serata inaugurale che promette di essere memorabile. Gli ospiti verranno accolti nel pomeriggio presso l’Hotel Moxy Marriott, nella suggestiva cornice del MaxiMall Pompeii, , dove a partire dalle 17:00 prenderà il via l’attesissimo red carpet. Sarà il primo grande momento pubblico del Festival, con la presenza di protagonisti del cinema, della musica, della cultura e dello spettacolo.

Tra i nomi attesi per il festival figurano Marco Risi, Gianni Amelio, Neri Parenti, Luca Ward,, Sergio Assisi Amedeo Minghi , Alessandro Cecchi Paone, Gino Rivieccio, Maria Sole Pollio, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Anna Gaia Sole, Salvatore Lioniello, Mery Esposito, Antonella Morea, Alessandra Ierse, Paulitti Italico, Nazareno Nicoletti, Dario Formisano, Pierfrancesco Aiello, Emilia Fanetti Scarpati, Emilio Fallarino, Donatella Zaccagnini, Romina Capuana, Fiorenza D’Antonio, Manfredi Russo e il gruppo musicale “Soul Food Vocalist”. La passerella sarà il simbolo visibile di un progetto culturale che punta a riportare Pompei al centro della scena artistica nazionale e internazionale.

Alle 18:00 si terrà la cerimonia ufficiale nella Sala 7 del Nexus Cinema, il cuore audiovisivo del MaxiMall Pompeii . L’evento si aprirà con un video introduttivo e con i saluti istituzionali della presidente Annarita Borelli e del direttore artistico Enrico Vanzina. Seguirà la presentazione delle opere in concorso, sia cortometraggi che lungometraggi, accompagnate dal dialogo con le rispettive giurie. La serata culminerà con la proiezione speciale di “Stabat Mater”, film fuori concorso diretto da Nazareno Nicoletti, che sarà introdotto in sala alla presenza del cast artistico.

Un Festival identitario e internazionale

Otto lungometraggi in concorso, provenienti da quattro continenti, compongono una selezione che affronta i grandi temi della contemporaneità – memoria, giustizia sociale, conflitto generazionale, emancipazione femminile – con linguaggi e sensibilità differenti:

“Nawi: dear future me” (Kenya/Germania): un’intensa storia di emancipazione femminile, candidata all’Oscar per il Kenya;

“Petites mains / Striking at the Palace” (Francia): lotte sindacali al femminile in un hotel di lusso, tra realismo e ironia;

“In the Nguyen Kitchen” (Francia): commedia musicale che racconta le identità migranti attraverso il rapporto madre-figlia;

“La vida es otra cosa” (Messico): un road movie poetico tra madre e figlio nei paesaggi dello Yucatán;

“Let’s meet at Angie’s bar” (Giappone): una favola surreale e magica sull’identità e l’inclusione;

“Confidente” (Turchia): un thriller potente, tutto al femminile, ambientato in un sexy-call center durante un terremoto;

“Sally’s Memory” (Cina): una riflessione sulla perdita e il ricordo in tre momenti della stessa famiglia;

“Da cosa nasce cosa” (Italia): una commedia identitaria che ironizza sulle diversità culturali tra Nord e Sud Italia.

Tredici cortometraggi italiani, in concorso, raccontano invece il Paese attraverso lo sguardo di autori emergenti: un omaggio alle radici locali e alle trasformazioni della società contemporanea. Accanto a queste opere, una selezione fuori concorso di film d’autore – come “Stabat Mater” di Nazareno Nicoletti – aggiunge profondità e pluralità all’offerta cinematografica.

Il programma del festival

Il programma del Festival si articola lungo sei giornate intense, con otto lungometraggi in concorso provenienti da quattro continenti, che affrontano tematiche come la giustizia sociale, l’emancipazione femminile, il conflitto generazionale e la memoria. A questi si affiancano tredici cortometraggi italiani che offrono uno spaccato delle nuove generazioni di autori emergenti. Ogni giornata sarà arricchita da dialoghi con grandi nomi del cinema italiano. Il 4 giugno Marco Risi incontrerà il pubblico per una riflessione su giornalismo e memoria a partire dal film “Fortapàsc”. Il 5 giugno Enrico Vanzina parlerà della commedia all’italiana con “La vita è una cosa meravigliosa”. Il 6 giugno sarà la volta di Gianni Amelio, che dialogherà sul racconto politico attraverso le immagini del film “Hammamet”. Il 7 giugno Neri Parenti condurrà il pubblico alla scoperta del mito di Fantozzi.

I panel

Il Festival ospiterà anche quattro panel tematici dedicati a cinema e territorio, linguaggio, costume e turismo, coinvolgendo studiosi, registi, produttori, istituzioni e accademici in un dibattito multidisciplinare sull’identità culturale e il ruolo del cinema nella società contemporanea. Le proiezioni e gli incontri si svolgeranno all’interno del moderno complesso Nexus MaxiMall Entertainment, struttura all’avanguardia dotata di sei sale cinematografiche e un auditorium da 364 posti, in uno spazio integrato che comprende anche hotel, ristoranti, store e piazze per eventi all’aperto.

La location degli incontri e delle proiezioni

Le proiezioni e gli incontri si terranno presso il nuovo complesso MaxiMall Pompeii, situato nel comune di Torre Annunziata. Si tratta di una struttura all’avanguardia, recentemente inaugurata, che rappresenta il centro esperienziale più innovativo del Sud Italia. Il cuore dell’offerta culturale e cinematografica è il Nexus MaxiMall Entertainment, dotato di sei sale cinematografiche con le più avanzate tecnologie audiovisive e un auditorium da 364 posti, progettato per ospitare eventi internazionali, conferenze e spettacoli. L’intero complesso si sviluppa su una superficie di oltre 200.000 mq, ospita 140 store, 30 ristoranti, un hotel 4 stelle da 135 camere, una piazza-anfiteatro per eventi all’aperto da 6.500 mq con una spettacolare fontana danzante e una seconda piazza multimediale interna.

Una serata finale tra arte, premi e grandi emozioni

Il gran finale dell’8 giugno si svolgerà in un luogo simbolico e suggestivo: il Teatro del Parco Archeologico di Pompei, cornice ideale per concludere il Festival nel segno della bellezza e della memoria. La serata sarà condotta da Sergio Assisi, affiancato dal Direttore Artistico Enrico Vanzina e dalla Presidente del Festival Annarita Borelli, in un intreccio di cinema, parole e musica.

Durante la cerimonia verranno premiate le opere vincitrici delle sezioni lungometraggi e cortometraggi, selezionate per la loro capacità di interpretare il tema dell’identità culturale in maniera originale e profonda. I Premi alla Carriera celebreranno figure emblematiche del panorama artistico italiano: andranno a Neri Parenti, maestro della commedia cinematografica, e Luca Ward, celebre attore e doppiatore dalla voce inconfondibile.

Ad arricchire la serata, performance musicali e artistiche di altissimo livello: l’Orchestra della Banda dell’Esercito Italiano, il soprano Lucia Rubedo, i Soul Food Vocalist, e una performance straordinaria dello scultore Domenico Sepe, autore anche dei premi ispirati alla rinascita della memoria che saranno assegnati durante la serata, in dialogo dal vivo con il violino di Marta Pignataro, in un’esibizione che unirà gesto, suono e materia in una forma unica di arte vivente.

Le parole dei protagonisti

Annarita Borelli, Presidente e produttore del Festival:

“Questo Festival è nato da una visione: raccontare il mondo da Pompei, attraverso il cinema. Un progetto necessario, che vuole diventare punto di riferimento culturale, ma anche economico e sociale. Insieme ad Enrico Vanzina abbiamo costruito un programma che è specchio del presente e finestra sul futuro. Il nostro desiderio è che Pompei diventi, ancora una volta, un crocevia internazionale. Che il cinema riporti qui il mondo. E che questo Festival, con la sua anima forte, possa camminare al fianco dei grandi eventi europei. Questo è solo l’inizio.”