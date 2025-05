Più facile pianificare la visita e accedere a prenotazioni e contenuti

È on line da questa settimana il nuovo sito del Palazzo Reale di Napoli e di Villa Pignatelli, con l’immagine rinnovata del progetto di brand identity partito lo scorso anno.

Il nuovo portale del Palazzo Reale di Napoli è stato completamente rinnovato, con una linea grafica contemporanea e nuove funzionalità pensate per raccontare la storia del Palazzo e accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta di collezioni, mostre e attività culturali.

La novità di questo nuovo sito è un calendario dinamico, utile per consultare in modo facile e veloce orari, aperture straordinarie e attività in programma per ogni sede e spazio.

L’indirizzo è sempre lo stesso palazzorealedinapoli.org, ma gli utenti troveranno, oltre alle informazioni sulla reggia napoletana, anche quelle relative al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, che ha sede all’interno di Villa Pignatelli, la storica dimora alla Riviera di Chiaia che dallo scorso anno ha la stessa direzione di Palazzo Reale.

Grande attenzione è dedicata al racconto dei due siti culturali con sezioni dedicate alla storia, alle sale e alle collezioni, con schede dettagliate, informazioni e contenuti che valorizzano i capolavori custoditi, corredate da fotografie.

“Il nuovo sito web è più chiaro e intuitivo con un linguaggio semplice e immediato – afferma la dirigente delegata Paola Ricciardi - Il visitatore accede immediatamente ai contenuti e può pianificare la visita in base alle proprie esigenze, avendo un chiaro quadro di tutti gli eventi e manifestazioni che si svolgono nella data prescelta. Uno strumento che consente anche un’esplorazione degli spazi e delle collezioni con interessanti approfondimenti che arricchiscono l’offerta del museo e al tempo stesso rispondono all’esigenza di trasparenza.”

Il sito completa l’offerta dei social network sia di palazzo Reale (FB, IG e X), sia di Villa Pignatelli (FB e IG), che contano un grande numero di follower, curati dall’ufficio comunicazione del museo. Attualmente è consultabile anche nella versione inglese. Le foto sono di Mario e Salvatore Laporta e Stefano Gei.

Il progetto è stato curato da Amaranto, agenzia specializzata nella comunicazione per la cultura e la creatività. Amaranto lavora al fianco di musei, fondazioni e istituzioni pubbliche, sviluppando progetti di branding, siti web e strategie digitali per aiutare le istituzioni a dialogare meglio con il loro pubblico.