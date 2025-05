L'uomo sarebbe responsabile dell'incendio di 5 veicoli

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Solofra (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura.

Il destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale è un 40enne irpino, carico del quale pende un procedimento penale per danneggiamento a seguito di incendio, porto ordigno esplosivo e concorso in ricettazione per fatti commessi in Solofra nell’anno 2024.

Sulla base di quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, l’uomo sarebbe responsabile dell’incendio di 5 veicoli parcheggiati su pubblica via, del collocamento su strada di un ordigno artigianale che a seguito della deflagrazione danneggiava la porta d’ingresso di una sala scommesse e della ricettazione di un’autovettura risultata rubata.