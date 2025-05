Stazioni presidiate e gestione dei flussi di viaggiatori della Linea 2

Un grande lavoro di squadra per le donne e gli uomini di FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato dedicata alla sicurezza, in occasione dell’ultima gara del Napoli Calcio che si è tenuta allo stadio “Diego Armando Maradona” e la successiva festa scudetto sul Lungomare Caracciolo.

Il personale di FS Security della Campania è stato impegnato in un’intensa attività di controllo e presidio a terra, con operatori presenti costantemente nei punti strategici delle stazioni della Metro Linea 2 di Napoli, monitorando migliaia di viaggiatori per la partita Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio 2025 e per i festeggiamenti sul Lungomare Caracciolo di Napoli di lunedì 26 maggio 2025.

Complessivamente, sono stati controllati oltre 125mila passeggeri su circa 1.200 treni monitorati, grazie al lavoro di oltre 60 operatori di FS Security. Le attività si sono svolte sia a bordo treno che nelle aree delle principali stazioni, con un totale di oltre 6mila allontanamenti di persone risultate prive di titolo di viaggio o con comportamenti non adeguati. In pochissimi casi si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

La presenza costante del personale di FS Security rappresenta un modello efficace di vigilanza e prevenzione, confermando l’impegno del Gruppo FS nella tutela dei viaggiatori e nella gestione di grandi eventi con un’alta affluenza.