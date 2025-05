Dodici gesti per disinnescare il cancro: il messaggio degli infermieri arriva sui social

Per la prima volta la voce di chi cura ogni giorno diventa strumento di prevenzione per milioni di cittadini. Nursing Up lancia #InfermieriPerLaVita, una campagna nazionale che mette gli infermieri al centro di un grande impegno pubblico: tradurre le dodici raccomandazioni del Codice Europeo contro il Cancro in messaggi chiari, empatici e accessibili a tutti.

Perché adesso

Con 377 000 nuove diagnosi di tumore in Italia nel 2024 (dati AIOM‑AIRTUM), il cancro resta la seconda causa di morte nel Paese. «Portare la prevenzione ovunque c’è un infermiere significa moltiplicare all’istante i punti di contatto con la popolazione – osserva De Palma – e trasformare ogni camice in un’avvertenza di vita».

«Oltre il 40 % dei tumori si può prevenire adottando stili di vita sani.

Ma la prevenzione funziona solo se parla il linguaggio delle persone.

E nessuno meglio degli infermieri conosce quel linguaggio, perché lo usa ogni giorno al letto del malato»

Antonio De Palma, Presidente nazionale Nursing Up

Un’idea semplice che può salvare vite

Video verticali di appena 30–40 secondi: un infermiere, un consiglio pratico, un hashtag. ogni clip traduce una raccomandazione scientifica in un gesto quotidiano. Il format, ispirato alla campagna europea PrEvCan promossa dall’European Oncology Nursing Society, sarà diffuso sui principali social network, sui siti delle testate sanitarie e in tutte le aree digitali del sindacato.

Obiettivi della campagna

Educare la popolazione a comportamenti che riducono il rischio di cancro.

Restituire agli infermieri il ruolo sociale di educatori alla salute, oltre quello clinico‑assistenziale.

Rilanciare l’impegno pubblico di Nursing Up su un terreno nuovo: la promozione della salute.

Call to action: il microfono passa agli infermieri

Nursing Up invita tutti gli infermieri italiani – iscritti e non iscritti al sindacato, ospedalieri, territoriali o liberi professionisti – a inviare un breve video con il proprio consiglio di prevenzione. È sufficiente uno smartphone, un ambiente di lavoro ordinato e senza riferimenti specifici o indizi che consentano di individuare l’ente dove si presta servizio,e un tono autentico: alla fine di ogni contributo la firma corale, «#InfermieriPerLaVita».