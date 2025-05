Mercoledì 28 maggio contro il Monopoli

In occasione del match casalingo di mercoledì 28 maggio alle ore 20 contro la Manelli Basket Monopoli, valido per la gara 2 della semifinale play off del campionato di serie B Interregionale, l’ASD Felice Scandone Avellino annuncia che l’ingresso al Pala Del Mauro sarà libero.

Tutti i tifosi biancoverdi e l’intera comunità avellinese è chiamata ad accorrere numerosa per spingere la squadra allenata da Coach Sanfilippo verso quella vittoria che permetterebbe agli irpini di giocarsi poi l’accesso alla finale in gara 3 in terra pugliese.

Nell’intervallo della gara la società avellinese rende noto che sarà premiata l’under 13 del settore giovanile laureatasi campione regionale nei giorni scorsi.