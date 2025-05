"È un piccolo gesto simbolico"

Da oggi, martedì 27 maggio 2025, sventolano le bandiere della Pace e della Palestina sul balcone del Palazzo Municipale del Comune di Sant’Agnello, a seguito di apposita Delibera di Giunta.

«È un piccolo gesto simbolico – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola - Il rispetto dei diritti umani è un valore fondamentale che ogni democrazia ha il dovere di sostenere e di promuovere, senza colori politici, senza distinzioni geografiche. In questa fase storica “la cultura della Pace” non può essere veicolata da un silenzio equidistante. È necessario dimostrare sensibilità e vicinanza in maniera esplicita, diretta e manifesta. A Gaza è in atto un genocidio. A pagarne un prezzo altissimo sono soprattutto i bambini. Non siamo contro un popolo, ma contro un governo che attua crimini e politiche di oppressione e contro ogni forma di organizzazione terroristica. Non c’è spazio per neutralità e indifferenza. Noi ci schieriamo dalla parte di tutte le vittime innocenti».