Ricordando Michele Prisco

Kest’Art, associazione che a Torre Annunziata e nell’area metropolitana di Napoli promuove l’arte e l’espressività in ogni sua forma, aderisce a “La settima dello scrittore, ricordando Michele Prisco”. Nel programma della kermesse socio culturale a cura della libreria Libertà, in sinergia con il Centro studi Michele Prisco, che animerà Oplonti dal 03 al 08 giugno 2025, si inseriscono anche una serie di attività artistiche.

L’estemporanea di pittura “Il risveglio della provincia addormentata” è prevista per venerdì 06 giugno alle ore 15.30 presso il lido Eldorado.

A guidarla sarà Adriana Capizzano, presidente di Kest’Art, insegnante d’arte e pittrice. Potranno partecipare per la categoria green bambini e ragazzi dagli 08 ai 15 anni e per la categoria red ragazzi ed adulti dai 16 anni in poi. L’obiettivo del concorso è promuovere l’arte della pittura estemporanea, stimolando e valorizzando giovani talenti ed esperti attraverso la creazione di opere originali ispirate al tema. Nella giuria del concorso: Alfredo Avagliano (in veste di presidente) e i prof. Crescenzio d’Ambrosio, Enrico Manca, Diego Arsenio, Anna Mollo e Titti d’Amelio. Il regolamento dell’estemporanea è consultabile qui https://drive.google.com/file/d/1zuwAV49H17iUwqpAgwU-Cq36s6w8iXl3/view?usp=sharing

L’estemporanea sarà aperta con una pratica di mindfulness e respiro consapevole a cura di Edoardo Maiolino, titolare dello studio Medsos.

La premiazione dell’estemporanea è prevista per sabato 7 Giugno ore 19.00, presso il sagrato della Basilica della Madonna della Neve.

“La provincia addormentata di Michele Prisco è la testimonianza di quello che è stato sicuramente un cruccio per il nostro autore nativo di Torre Annunziata, quello cioè di riscontrare un clima di dolorosa decadenza geografica e morale della sua amata città. Ma già questo incontro è un messaggio forte diretto alla nostra città, un messaggio in cui si colloca l’ estemporanea di pittura, già accolta in passato dalla libreria Libertà che sostiene qualsiasi iniziativa di risveglio artistico e culturale nel nostro territorio. Da questa apertura, è nata una collaborazione intensa che ha ispirato la nascita dell’associazione Kest’Art che si occupa di promuovere interesse e amore per l’arte, per la pittura e altre forme espressive in genere. Proviamo creare nuove opportunità di incontri anche al di fuori dei luoghi preposti, quale la sede dell’associazione stessa, perché l’arte possa percorrere strade nuove e impensate pur di generare il risveglio auspicato dal nostro scrittore” spiega Adriana Capizzano.

Nel filone del racconto di provincia si inserisce “Diario di provincia” la mostra fotografica di Armando Caruso, socio fondatore Kest’Art e appassionato di fotografia, con all’attivo mostre personali e collettive. Le fotografie di Torre Annunziata, così come vista e interpretata da Caruso, saranno esposte in diverse location per tutta la durata della Settimana dello scrittore. Sui canali social di Kest’Art saranno forniti i dettagli sui luoghi della mostra.