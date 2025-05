Cinque appuntamenti estivi con donne come protagoniste

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna, per il terzo anno consecutivo, la rassegna teatrale al femminile “Binario Rosa”.

Nel corso di cinque serate estive, nell’arena del Polo Museale della Fondazione FS e con l’incantevole Golfo di Napoli a fare da suggestiva cornice, si esibiranno apprezzate artiste che saranno protagoniste di performance indimenticabili.

Si partirà domenica 22 giugno con Lalla Esposito che, accompagnata al piano dal Maestro Antonio Ottaviano, interpreterà con recitazione e musica un lavoro di cui è anche autrice, “Nino”, omaggio al grande compositore Nino Rota.

Il successivo appuntamento è programmato il 6 luglio e sarà Monica Sarnelli a catturare il pubblico con “Napoli Rossa”, spettacolo musicale che vedrà l’artista eseguire canzoni napoletane di ogni epoca in un mix di antico e moderno e con arrangiamenti particolari.

Il 27 luglio la bravissima Isa Danieli proporrà “Raccontami”, piece teatrale che la vedrà impegnata in una emozionante e coinvolgente narrazione di sé stessa e del suo percorso di vita come donna e come artista.

Rosalia Porcaro darà un saggio delle sue capacità di one woman show dando voce e volto a numerose donne che nello spettacolo “Semp’essa” racconteranno come, con coraggio, hanno combattuto quotidianamente per cambiare i loro destini. La rappresentazione è in calendario il 7 settembre.

La rassegna si concluderà il 28 settembre con il concerto “Temi d’amore…Temi d’autore”, dell’Orchestra da Camera Internazionale della Campania Harmonia diretta dal Maestro Filippo Staiano che annovera, tra i suoi elementi di spicco, la pianista e clavicembalista ucraina Tetyana Sapeshko.

Maggiori informazioni telefonando al numero 081.472003 o inviando una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.