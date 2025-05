La soddisfazione del presidente Buonopane e del consigliere Graziano

Arriva la stabilizzazione per tredici addetti idraulico-forestale in servizio presso la Provincia di Avellino. I tredici addetti hanno firmato il contratto che trasforma il loro rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. In tal senso, il presidente Rizieri Buonopane aveva firmato un proprio provvedimento per attivare le procedure consequenziali.

“Abbiamo sfruttato la nuova legge regionale che favorisce questo percorso, ma non obbliga gli enti all’assunzione con contratto a tempo indeterminato – dichiara il presidente Buonopane -. Di concerto con gli uffici guidati dai dirigenti Antonio Principe e Giuseppina Cerchia, dopo il prezioso lavoro condotto dal consigliere provinciale Pino Graziano e dal capo gabinetto Franco Addeo, è stato promosso l’iter che ha portato a questo importante traguardo”.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i lavoratori e siamo arrivati fino in fondo nonostante un percorso complicato – sottolinea il consigliere provinciale con delega alla Forestazione, Pino Graziano -. La politica diventa un’arte nobile quando promuove la dignità dell’individuo. Noi, grazie a un grande lavoro di squadra, ci siamo riusciti. Finalmente, i lavoratori possono immaginare un futuro più tranquillo. Ripeto non è stato facile, c’è stato un contatto quotidiano tra i nostri uffici e quelli regionali. Oggi possiamo dire di essere molto soddisfatti. Ringrazio il presidente Buonopane per la fiducia concessami come suo delegato alla forestazione e soprattutto come rappresentante di tutte le Province campane al tavolo di partenariato regionale”.