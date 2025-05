Giordano (Ugl): "Nicoletti, competente, coerente e senza doppiogiochismo”

“Il risultato elettorale a Matera per il candidato sindaco Antonio Nicoletti è positivo e con il ballottaggio rilancia più forte di prima, l’uomo competente, determinato e pragmatico, colui che dal primo momento ha parlato alla città con un’unica proposta di governo trasparente, di seri contenuti programmatici e che, soprattutto, contro qualsiasi forma di camaleontismo, cerchiobottismo e doppiogiochismo in una posizione chiara e coerente”.

Così Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera per il quale, “promuoviamo a pieni voti Nicoletti poiché ha saputo far ben comprendere che con la sua elezione a Sindaco c’è in palio rilanciare il ruolo di Matera nella sanità, nella cultura e nelle sfide internazionali e dove i cittadini hanno dato chiaro il segnale chiedendone visione, concretezza e un’amministrazione forte, non a compromessi elettorali. Per l’Ugl, se pur in tutta evidenza c’è stato un calo d’affluenza alle urne, la politica torna protagonista. Affidarsi a Nicoletti, un presupposto essenziale per garantire stabilità, governabilità e, al contempo, sanare quella frattura che persiste tra cittadini e istituzioni manifestata dal non voto. Ora è giunto il tempo di aprire una nuova fase: Matera ha bisogno di diventare capitale del buon vivere, della qualità della vita, della cultura quotidiana. Il 2019 ha lasciato un’eredità importante alla città dei Sassi, positiva, inimmaginabile fino a qualche decennio fa, e incrementerà ancor più Matera, nel 2026, dove si prepara a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Dobbiamo riaprire una stagione di dialogo senza la quale le politiche volte a regolare il mercato del lavoro rischiano di diventare poco efficaci per questa meravigliosa Città. Con il ballottaggio la posta in gioco è tra l’ingovernabilità di una ‘coalizione macedonia’ ed una squadra coesa con un chiaro programma che delinea il futuro di Matera in sintonia con la maggioranza di governo della Regione. Si riparta, subito, con un centrodestra coeso e operando con maggiore determinazione. Per l’Ugl Matera è arrivato il momento del cambio di passo – conclude Giordano -: ci sono quindici giorni decisivi, in cui bisogna dare il massimo per continuare a crescere, stando fra la gente, gli operatori, le famiglie, i lavoratori, e portare Nicoletti alla vittoria”.