29 maggio 2025 ore 9.30 Convegno presso la Camera di Commercio di Salerno

"Progetto di vita: un diritto per tutti. La riforma sulla disabilità: dalla sperimentazione all’attuazione nella Regione”

Dall’1.01.2025 presso la Sede INPS di Salerno è stata avviata la sperimentazione della Riforma sulla disabilità adottata con il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La Riforma sarà estesa a tutto il territorio nazionale dall’1.01.2027.

Per fare il punto sul percorso intrapreso in questi mesi e sulle prospettive dell’estensione della riforma a livello regionale e nazionale, il prossimo 29 maggio a partire dalle 9.30 si terrà a Salerno, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, in via Generale Clark, il convegno dal titolo “Progetto di vita: un diritto per tutti. La riforma sulla disabilità dalla sperimentazione all’attuazione nella Regione” organizzato dal Comitato regionale e dalla Direzione regionale INPS Campania.

La Tavola Rotonda si articolerà in due sessioni. Nella prima sessione, relativa al ruolo dell’INPS al quale la Riforma ha attribuito il ruolo di “accertatore unico”, saranno presenti: il Direttore Provinciale, Giovanna Baldi, il Direttore regionale Campania, Vincenzo Tedesco, il Direttore del coordinamento Metropolitano Napoli, Roberto Bafundi, il Coordinatore regionale medico legale, Giovanni Bianco, il Coordinatore medico legale del coordinamento metropolitano Napoli, Corrado Pietrantuono, i Coordinatori dei centri medico legali di Salerno e Nocera, Oscar Petruzzella e Luigi Giordano, il Direttore centrale Salute e Prestazioni di Disabilità, Filippo Bonanni ed il Coordinatore Generale Medico Legale, Raffaele Migliorini.

La seconda sessione dei lavori si focalizzerà sulla parte più innovativa della Riforma: la costruzione di un sistema integrato, attraverso il c.d. “Progetto di vita”, individuale e personalizzato. Vi prenderanno parte l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, il Disability Manager UNISA, Domenico della Porta, il presidente FISH Regione Campania, Daniele Romano, il Coordinatore regionale Anffas Campania, Alessandro Parisi ed il Presidente CEPA, Michele Pagliaro.

I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete, al Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia, Vincenzo Napoli, ed ai Presidenti del Comitato Regionale Campania e Comitato Provinciale Salerno, Camilla Bernabei e Antonio Falivene.

Modererà l’incontro Angelo Cerracchio, Coordinatore del gruppo di lavoro “Benessere e Salute” dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Le conclusioni saranno a cura del Presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS (CIV), Roberto Ghiselli.