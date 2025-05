Il Sindaco Carratù: "Amare il proprio territorio non vuole dire trasformarlo in una pattumiera. Tutti devono fare la loro parte"

Una campagna di sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti domestici. A promuoverla il Comune di Montoro per rafforzare il corretto conferimento della differenziata e allo stesso tempo scoraggiare gli abbandoni dei rifiuti sul nostro territorio.

È importante rispettare l’ambiente e i luoghi in cui viviamo.

Nei prossimi giorni si partirà con i primi manifesti digitali pubblicati sul sito internet del Comune e sui profili social dell’ente, gli spot, realizzati con la collaborazione dell’emittente locale Radio Raffaella Uno, saranno diffusi anche sulla rete della radio.

Grande attenzione sarà data al tema degli abbandoni dei rifiuti.

Ricordo a tutti i cittadini commenta il primo cittadino – Salvatore Carratu’ – che abbandonare rifiuti per strada può portare ad incorrere in multe fino a 500€; ma prima di tutto è un segno di civiltà e di cura del territorio, non si possono vedere cumuli di rifiuti nelle zone periferiche del territorio come l’abbandono su strade e marciapiedi di deiezioni canine. Amare il proprio territorio non vuole dire trasformarlo in una pattumiera. Tutti devono fare la loro parte. Il Comando di Polizia Municipale ha già attivato un piano di controllo e vigilanza per contrastare questi fenomeni.