Prof. Foad Aodi: "Una vittoria che unisce"

«Questa vittoria è il risultato di una combinazione rara e preziosa: la tenacia di un popolo straordinario, la competenza di un allenatore italiano vincente come Antonio Conte, e la visione lucida del presidente Aurelio De Laurentiis. Napoli ha dimostrato, ancora una volta, di essere cuore pulsante dell’Italia, città del talento, della bellezza e della forza collettiva.»

Aodi sottolinea come il successo sportivo del Napoli vada ben oltre il campo da gioco e diventi simbolo di valori condivisi:

«Napoli ha vinto con la sua identità, la sua storia, la sua gente. È un messaggio forte per tutto il Paese: cultura, comunità e passione possono portare lontano. Il calcio, vissuto con dignità e rispetto, può unire mondi, raccontare speranze e accendere nuove energie civili.»

Le organizzazioni firmatarie esprimono infine la loro vicinanza al popolo napoletano, esempio di resilienza, accoglienza e orgoglio nazionale.

Aodi aggiunge un ricordo personale:

«Napoli per me è nel cuore. Mi sono immatricolato in medicina proprio lì, ho vissuto il primo e il secondo anno universitario in quella città meravigliosa. Conservo un legame profondo. È una città che nei nostri Paesi d’origine è molto amata: per il suo calore umano, per le sue abitudini, per la sua cultura dell’accoglienza.»

Infine, un messaggio di solidarietà e commozione:

«Oggi Napoli esprime anche vicinanza e sostegno a chi soffre. Il successo del Napoli è anche un simbolo di speranza per chi cerca riscatto, per chi non ha voce. È il trionfo di una città che non dimentica il dolore del mondo, ma lo abbraccia e lo trasforma in energia positiva.»

Le organizzazioni firmatarie esprimono infine la loro più sincera ammirazione per il popolo napoletano: esempio vivente di resilienza, orgoglio nazionale e capacità di trasformare le difficoltà in gioia condivisa.