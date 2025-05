Nasce un punto di riferimento per le imprese del Basso Cilento

È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Sapri, la nuova sede territoriale della Fenailp (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti), dedicata all’area di Sapri e del Basso Cilento. Una novità importante per il tessuto economico locale, che si arricchisce di un presidio pensato per affiancare piccole e medie imprese, professionisti e startup nella crescita e nello sviluppo del territorio.

A guidare la nuova sede è Matteo Martino, figura già nota nel panorama imprenditoriale e turistico locale, ora ufficialmente responsabile della sede territoriale Fenailp Sapri – Basso Cilento. Al suo fianco, alla conferenza stampa, erano presenti Marco Sansiviero, Presidente Nazionale di Fenailp Turismo, Mario Arciuolo, Segretario Generale Nazionale Fenailp, Amalia Morabito, Assessore alla Cultura, al Turismo e Spettacolo del Comune di Sapri, e Pietro Scaldaferri, vicepresidente dell’associazione Terre del Bussento.

Nel suo intervento, Matteo Martino ha illustrato la mission della nuova sede: «Nasciamo per creare sul territorio una sorta di tavolo tecnico permanente che coinvolgerà i dodici Comuni che aderiscono al progetto Fenailp Sapri – Basso Cilento. L’obiettivo è duplice: fornire ai territori strumenti e servizi concreti per lo sviluppo economico, e allo stesso tempo costruire un laboratorio capace di intercettare i bisogni degli operatori – turistici e non – delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni, per trasformarli in progettualità reali. Vogliamo migliorare l’offerta, la visibilità e i servizi dedicati a queste terre meravigliose».

Grande soddisfazione anche da parte del Segretario Generale Nazionale, Mario Arciuolo, che ha rimarcato la valenza strategica dell’iniziativa: «Sapri e il Basso Cilento rappresentano un territorio fondamentale, ricco di operatori e potenzialità. La nostra presenza qui era ormai quasi indispensabile. Con Matteo Martino alla guida abbiamo fatto una scelta vincente: è un professionista esperto, attivo da anni nel terziario e nell’organizzazione di eventi. Ora tocca a tutti noi non lasciare isolato questo impegno, ma sostenerlo affinché la rete Fenailp diventi uno strumento vivo per un vero rilancio del territorio».

A sottolineare l’importanza del legame tra Fenailp e le istituzioni locali, è intervenuta anche Amalia Morabito, Assessore alla Cultura, al Turismo e Spettacolo del Comune di Sapri: «L’apertura della sede Fenailp a Sapri è un passo significativo per tutto il comprensorio. È una realtà associativa che già conosciamo bene e con cui abbiamo attivato una convenzione per l’adesione alla DMO. Le linee guida regionali sul turismo sono uscite, ma serve una regolamentazione più dettagliata. Ci auguriamo arrivi presto, per permettere un vero coordinamento tra i Comuni turistici, non solo sul fronte turistico ma anche sul piano imprenditoriale nel suo complesso».

L’incontro ha sancito la nascita di una struttura che si propone come vero e proprio sportello di prossimità per le imprese, capace di offrire consulenze specialistiche, assistenza fiscale, supporto legale, accesso al credito, formazione professionale e percorsi di accompagnamento per la creazione di startup. Ampio spazio sarà dedicato anche al mondo del lavoro domestico, con servizi per datori di lavoro di colf e badanti, e alle pratiche di conciliazione sindacale. Attraverso una rete di collaborazioni con enti bilaterali, organismi di certificazione, fondi interprofessionali e società di mediazione creditizia, Fenailp punta a rafforzare il tessuto produttivo del Basso Cilento, rispondendo concretamente alle sfide del presente con uno sguardo progettuale rivolto al futuro.