Formazione d'Eccellenza per il Vice Sindaco di Montoro Giovanni Gaeta e l’Assessora di Summonte Virginia Dello Russo

I Comuni di Montoro e Summonte esprimono la loro soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dal Vice Sindaco di Montoro Giovanni Gaeta e dall’Assessora di Summonte Virginia Dello Russo. I due giovani amministratori hanno infatti completato con successo il percorso formativo del progetto Cives 2.0, un’iniziativa di grande rilievo dedicata alla nuova generazione di amministratori pubblici under 35, promossa dalla Regione Campania e attuata da Anci Campania.

Il Sindaco di Montoro, Salvatore Antonio Carratù, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere l’impegno e la dedizione del Vicesindaco Gaeta. La sua partecipazione attiva a questo programma di alta formazione è un segnale forte dell’impegno della nostra amministrazione a investire sulle nuove energie e sulle competenze che saranno il motore del futuro del nostro territorio. Il suo esempio è un incoraggiamento per tutti i giovani che desiderano mettersi al servizio della comunità e siamo certi che l’esperienza acquisita sarà preziosa per la nostra comunità.”

Il Sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha aggiunto: “L’Assessora Dello Russo ha dimostrato grande proattività in questo percorso formativo. La sua dedizione riflette la volontà della nostra amministrazione di puntare sulla crescita professionale dei nostri giovani per affrontare al meglio le sfide future. La sua esperienza, unita alla rete di contatti e conoscenze sviluppata con gli altri giovani amministratori, sarà fondamentale per promuovere uno sviluppo armonioso e duraturo del nostro comune e dell’intero territorio campano.”

Il progetto Cives 2.0 ha offerto un percorso formativo innovativo e dinamico, culminato in un prestigioso evento internazionale a Lugano, presso l’Università della Svizzera italiana. Qui, i giovani amministratori campani hanno partecipato ad un workshop dedicato alla rigenerazione urbana e ai progetti in atto in Canton Ticino, un’occasione preziosa per confrontare esperienze italiane e svizzere e promuovere la collaborazione europea.

La rilevanza del progetto è stata sottolineata anche nell’intervento dell’Assessora della Regione Campania Lucia Fortini. L’Assessora ha espresso un forte legame con l’iniziativa: “A questo progetto sono particolarmente legata e credo fermamente che la politica significhi, prima di tutto, investire sulle nuove generazioni. Fermarsi, riflettere, ascoltare, è da qui che parte il cambiamento. Investire su di voi – ha detto rivolgendosi ai 40 partecipanti al progetto – significa investire in un futuro migliore per i territori e le comunità che amministrate. Chi fa politica dovrebbe avere anche lo sguardo del sociologo, capace cioè di leggere la realtà e i bisogni dei cittadini. È questo lo spirito della rigenerazione urbana, prendersi cura dei luoghi e delle persone. Prendetevi cura delle vostre comunità. Diventate protagonisti e progettisti del vostro futuro.”