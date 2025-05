Una giornata all’insegna della legalità

Proseguono le iniziative di prossimità promosse dall’Arma dei Carabinieri in provincia di Avellino.

Questa mattina, presso la Caserma “Litto”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno accolto una rappresentanza dell’Associazione “AzioniAMO Talenti” di Cesinali (AV), composta da una decina di bambini accompagnati dai rispettivi assistenti. L’Associazione opera in rete con famiglie, scuole e professionisti per sviluppare strategie che favoriscano l’inclusione e il rispetto delle specifiche esigenze di ciascun bambino, promuovendo il benessere e valorizzando unicità e talenti.

L’attività, rientrante nel progetto denominato “Azioniamo Divise”, è stata finalizzata a promuovere la cultura della legalità e a favorire nei piccoli ospiti lo sviluppo delle autonomie e delle abilità sociali, attraverso la familiarizzazione con il ruolo e le funzioni delle Forze dell’Ordine.

Ad accogliere i bambini è stato il Capitato Alessio Cinquepalmi, Comandante della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che ha introdotto i giovani visitatori al mondo dei Carabinieri con un primo momento di dialogo, supportato dalla proiezione di un filmato esplicativo sulle attività istituzionali.

La visita è poi proseguita con un tour guidato presso la Centrale Operativa, dove i bambini hanno potuto osservare in tempo reale le procedure attivate in caso di richiesta di intervento al numero unico di emergenza “112”. Successivamente, presso l’area dedicata al Nucleo Radiomobile, i partecipanti hanno preso parte a una mostra statica dei mezzi, salendo a bordo delle autoradio e imparando a riconoscere il suono delle sirene in un contesto sereno e privo di stimoli ansiogeni.

Momento particolarmente apprezzato è stato quello presso la Sezione Operativa, dove i bambini hanno potuto assistere al prelievo delle impronte sui cartellini dattiloscopici, vivendo un’esperienza ludica e allo stesso tempo educativa.

La giornata si è conclusa con una merenda collettiva, foto ricordo e un caloroso saluto tra i bambini e i Carabinieri, con l’obiettivo raggiunto di rafforzare nei piccoli ospiti una percezione positiva dell’Istituzione, quale punto di riferimento sicuro e affidabile.