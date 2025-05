Domenica 25 maggio - Spazio Arena Avellino

Secondo appuntamento di grande rilievo Domenica 25 Maggio alle ore 18,00, con l’Evento “LES JEUX ET LES REVES” in pedana il Duo Pianistico GIUSEPPE MAIORCA E MARIA ROBERTA MILANO, per un concerto dedicato al grande repertorio francese per la formazione in oggetto. In programma musiche di Debussy, Fauré, Ravel, Bizet, in particolare con riferimento alle celebrazioni relative ai due ultimi compositori.

Segue ASSAGGI SONORI, grazie alla collaborazione di LIEVITUM & VILLA RAIANO che proporranno mirate degustazioni al pubblico presente in sala.

La Rassegna, con il patrocinio del MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE CAMPANIA, COMUNE DI AVELLINO, è in collaborazione con l’Associazione PER CASO SULLA PIAZZETTA di Avellino, CASTELLI d’IRPINIA®, AIAM, Sistema MED Campania.

Biglietti disponibili su https://www.postoriservato.it/biglietti/profumi-sonori-2025-25-maggio-2025-spazio-arena-avellino-avellino-24271.html

oppure da Music Point Avellino.

https://www.postoriservato.it/biglietti/profumi-sonori-2025-01-giugno-2025-spazio-arena-avellino-avellino-24272.html Prossimo concerto Domenica 1 giugno ore 18,00 con ANNIVERSAIRES ’25 con Stefano Valanzuolo e Amitiensemble. Biglietti disponibili qui:

Info al 339.8226488.