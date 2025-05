Nasce la canzone che emoziona e ispira

Prima azienda di nutraceutica in Italia a introdurre il sound branding, Salugea racconta la sua identità in musica.

Salugea l’azienda di integrazione alimentare 100% naturale: è la prima realtà nel settore della nutraceutica a raccontare i suoi valori attraverso una propria canzone. Un’iniziativa che dà vita all’identità sonora del marchio, rendendo ancora più unica, riconoscibile e memorabile la brand identity.

Salugea rappresenta un case history nel mondo della nutraceutica italiana, posizionandosi in soli 13 anni tra i top brand di integrazione alimentare più ricercati e acquistati su Google e dal 2022 anche nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia, registrando negli ultimi 7 anni una crescita media del fatturato del 57%.

Il desiderio di raccontare l’identità di brand attraverso musica, parole e immagini parte dalla voglia di comunicare i valori e la visione del mondo di Salugea. La canzone “Per vivere bene” è un inno all’amore e alla riscoperta delle cose semplici.

“Abbiamo voluto raccontare chi siamo con una canzone – afferma Marco De Gregorio, CEO & Founder dell’azienda – per mostrarci in modo autentico. In un momento storico in cui il mondo sembra andare verso una deriva fatta di violenza e guerre, abbiamo sentito il desiderio di lanciare messaggi positivi, lanciando al contempo un inno al benessere e alla gioia di vivere.”

Per realizzare questo progetto, l’azienda si è affidata a QG Studios, studio di produzione musicale di Milano, noto per le sue collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, radio, Tv e altri grandi brand.

La canzone “Per vivere bene” ha immediatamente acceso l’entusiasmo del pubblico. Il brano sta facendo il giro dei social, scatenando un’ondata di condivisioni. La melodia è gioiosa, le parole ispirano e il ritornello sta già diventando un tormentone.

Salugea ha lanciato anche un’iniziativa sui propri canali social “Canta per star bene”. In questi tempi dove i social sono sempre più inondati di superficialità e violenza, Salugea vuole stimolare la diffusione di valori positivi anche semplicemente condividendo una canzone e il suo messaggio di amore e unione.

A questo punto…non resta che alzare il volume e cantare ‘Per vivere bene”!