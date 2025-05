Le parole di Nello Mainolfi

Le parole di Nello Mainolfi: “La destra irpina e campana ma in generale il centrodestra campano con la scomparsa di Franco D’Ercole ha perso un padre. Dal MSI ad AN ha rappresentato un esempio come politico e come uomo per noi giovani militanti di destra. Ricordo da ragazzino quando insieme a Giovanni frequentavo la federazione del MSI e poi di AN Franco era sempre presente nella stanza del “Federale” a rispondere a chiunque avesse bisogno di esporre una problematica ma anche semplicemente per fare due chiacchiere, anche quando aveva il gravoso ruolo di Assessore Regionale. La cosa che immediatamente me lo fece scegliere come esempio fu stata la sua umiltà il suo non aver dimenticato mai sue origini e soprattutto gli ultimi. Ancora oggi quando qualcuno mi definisce d’Ercoliano anche in occasione del congresso di FdI ho sempre risposto fiero di esserlo perché quel cognome é pregno di valori puri onestà, umiltà, competenze, rispetto, coerenza, concretezza.

Franco D’Ercole ha rappresentato il meglio della politica Irpina e sicuramente della destra Irpina mai domo con un solo difetto troppo buono anche nei confronti di persone che gli facevano del male…sempre e dico sempre ha cercato di placare i dissidi predicando il dialogo dentro e fuori…ma ahimè Purtroppo non tutti nei suoi confronti sono stati altrettanto signori.