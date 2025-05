Tra ambiente, teologia, musica e prodotti a km zero

Sarà un weekend tra ambiente, teologia, musica e prodotti a km zero a Sant’Agnello, con eventi che coinvolgeranno un pubblico trasversale e diversi luoghi del territorio.

“GIORNATE BLU” PRO LOCO 2025

Sabato 24 maggio dalle ore 15:30 la “Spiaggia di Caterina” sarà protagonista delle “Giornate Blu della Pro Loco”, iniziativa di volontariato e cooperazione per la pulizia del mare e delle spiagge, patrocinata dal Comune di Sant’Agnello. Ai partecipanti sono richiesti solo l’entusiasmo e la sensibilità ecologica per contribuire al clean-up dell’arenile situato nel versante santanellese di Marina di Cassano, luogo in cui il giorno successivo, domenica 25 maggio, si svolgerà la decima edizione del Trofeo Cadolini organizzato dall’Istituto tecnico nautico “Nino Bixio”. Per informazioni sulle modalità di partecipazione alle “Giornate Blu della Pro Loco” è possibile contattare il numero 3923187075.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MARIA MIA MISERICORDIA”

Sabato 24 maggio alle ore 18:00 presso la Congrega sede dell’Arciconfraternita del Ss. Sacramento e Natività di Maria Vergine la Fidapa Penisola Sorrentina presieduta da Mena Gentile, con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello e della Commissione Pari Opportunità, Politiche di genere e Diritti Civili presieduta da Marialuisa Menna, verrà presentato il libro “Maria mia misericordia” di Anna Maria Gargiulo, un volume che approfondisce l’immagine della madre di Gesù «di cui – come scrive Ermanno Corsi nella prefazione – non si hanno testimonianze storicamente attendibili», ma è fonte di ispirazione, creatività e devozione.

“OASI SPRING ROCK 2025”

Sabato 24 maggio inizia la rassegna musicale “Oasi Spring Rock 2025” nell’ambito della quale band locali, tra giovani proposte e veterani, si esibiranno all’Oasi in Città di Sant’Agnello, sul Corso Italia. L’iniziativa, promossa sul territorio con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, la collaborazione di Barattoli Cosmici e la direzione artistica di Salvatore Di Palma, si articola in cinque serate con concerti alle ore 20:00 che si terranno a ingresso libero nell’anfiteatro dell’Oasi in Città. Sabato 24 maggio la rassegna verrà inaugurata dai “The Superlove”. Si prosegue poi venerdì 30 maggio con i “Ring Roses”, sabato 7 giugno con il duo formato da Alfonso Bruno e Giovanni Cinque, sabato 14 giugno con i “Songs for Ulan” e infine si conclude sabato 21 giugno con gli “Areton Club”. Realtà e repertori diversi, accomunati dalla grande passione per la musica rock e le commistioni tra generi.

“MERCATO DELLA TERRA” SLOW FOOD

Come ogni quarta domenica del mese, il 25 maggio si rinnova l’appuntamento con il Mercato della Terra curato dalla Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello. Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Matteotti aziende provenienti dalla penisola sorrentina e da tutta la Campania proporranno prodotti genuini e di stagione a km zero.

Il Mercato della Terra a Sant’Agnello ha l’obiettivo di incentivare la spesa consapevole e l’alimentazione genuina secondo i criteri della “decrescita felice”. La Condotta locale Slow Food comprende i territori da Massa Lubrense fino a Castellammare di Stabia e l’isola di Capri. Secondo i principi del movimento, si impegna a salvaguardare e promuovere la biodiversità locale e a diffondere l’educazione al cibo “buono, pulito e giusto”.