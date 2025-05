Esperti e legali hanno affrontato il tema, particolarmente delicato, durante un convegno tenutosi a Roma sabato 17 maggio

Greenwashing in primo piano nel convegno organizzato dall’associazione Codici tenutosi sabato 17 maggio presso l’hotel Villa Mercede a Frascati (Roma). L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto LE.S.S., ha visto la partecipazione di esperti e legali, che hanno affrontato un tema particolarmente delicato.

“Quella del greenwashing è una sfida per i consumatori e per le imprese responsabili – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. Come associazione siamo impegnati in un’attività di monitoraggio dell’attività delle aziende per segnalare eventuali irregolarità alle autorità”.

“La consapevolezza dei consumatori in tema di greenwashing sta crescendo – afferma Davide Zanon, Responsabile dell’Ufficio Progetti di Codici –, c’è sempre più attenzione alle politiche ambientali delle aziende. È importante che queste ultime adottino comportamenti corretti e trasparenti, evitando slogan generici e magari non del tutto veritieri se non addirittura falsi. Bisogna far seguire alle parole fatti concreti”.

Dopo i saluti iniziali del Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, il convegno ha visto gli interventi della giornalista Silvia Zamboni, che ha presentato una rassegna internazionale di esempi clamorosi di campagne pubblicitarie ingannevoli, di Margherita Venturi, professoressa di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali presso l’Università di Bologna e membro del Comitato promotore di Energia per l’Italia, che ha posto l’attenzione sulla sostenibilità sfruttata come strumento di marketing, di Francesco Testa, Ordinario di Management della Sostenibilità presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha spiegato l’evoluzione del quadro regolatorio europeo, e di Rita Santaniello, avvocato presso lo Studio Rödl & Partner nonché esperta in tematiche di comunicazione di sostenibilità, che ha illustrato come viene contrastato il greenwashing nelle pronunce di Tribunali e Autorità in Italia e all’estero. Tanti interventi interessanti, chiusi da Fausto Pucillo, Segretario di Codici Emilia-Romagna, che ha ribadito e rilanciato l’impegno dell’associazione, in tutte le sue delegazioni territoriali, contro il greenwashing ed a tutela dei consumatori.