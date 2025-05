Avellino – Convegno CIRIACO DE MITA – “Quando morirò continuerò a parlare”

Il Complesso Monumentale ‘Carcere Borbonico’ di Avellino ospiterà domenica 26 maggio, a partire dalle ore 16:00, un convegno dedicato alla figura di Ciriaco De Mita, uno dei protagonisti più influenti della politica italiana del secondo Novecento. L’evento, dal titolo evocativo “Quando morirò, continuerò a parlare” – citazione che racchiude l’essenza del pensiero demitiano sulla continuità delle idee oltre la vita terrena – rappresenta un momento di riflessione e approfondimento sulla complessa personalità dell’ex Presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana. Il Complesso Monumentale ‘Carcere Borbonico’ di Avellino ospiterà domenica 26 maggio, a partire dalle ore 16:00, un convegno dedicato alla figura di Ciriaco De Mita, uno dei protagonisti più influenti della politica italiana del secondo Novecento. L’evento, dal titolo evocativo “Quando morirò, continuerò a parlare” – citazione che racchiude l’essenza del pensiero demitiano sulla continuità delle idee oltre la vita terrena – rappresenta un momento di riflessione e approfondimento sulla complessa personalità dell’ex Presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana.



Il Programma

La giornata si aprirà alle ore 16:00 con la cerimonia di intitolazione della Sala Auditorium del Complesso Monumentale Carcere Borbonico in memoria di Ciriaco De Mita, momento istituzionale di grande significato che suggella il legame tra lo statista irpino e il territorio che lo ha visto nascere e crescere politicamente.

A seguire, alle ore 17:00, avrà inizio il convegno, a cura della Fondazione SuperSud, che vedrà la partecipazione di personalità di primo piano del mondo accademico, giornalistico e politico.

Saluti istituzionali

dott. Giovanni D’AVENIA, Presidente Fondazione Super Sud

dott.ssa Laura NARGI, Sindaco di Avellino

L’evento si articolerà in diverse sessioni tematiche:

La storia



Dott. Andrea MONDA, Giornalista e direttore de L’Osservatore Romano

Prof. Carmine PINTO, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno

Vita, rapporti personali, relazioni e scelte politiche: la complessità della figura di De Mita



Una tavola rotonda con:

On. Giuseppe GARGANI

On. Renzo LUSETTI

On. Clemente MASTELLA

Prof. Raimondo PASQUINO, Professore emerito dell’Università di Salerno

On. Gianfranco ROTONDI

Modera: dott. Andrea COVOTTA, Scrittore e giornalista italiano, Direttore di Rai Quirinale.

Il convegno rappresenta un’occasione unica per analizzare la figura di Ciriaco De Mita sotto molteplici aspetti: dal suo ruolo di leader politico di caratura nazionale e internazionale, alla sua capacità visionaria nel leggere i cambiamenti della società italiana, fino alla sua eredità intellettuale e politica che continua a influenzare il dibattito pubblico contemporaneo.