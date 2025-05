Le iniziative sono finalizzate a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale, diffondendo la cultura della legalità e la prevenzione dei fenomeni criminosi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

A Paternopoli, presso la sala dell’ex torre civica, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Montella, insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri, ha incontrato una delegazione cittadina per fornire utili consigli per difendersi dai furti in genere, oltre ad un confronto sulle problematiche percepite.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, insieme ai militari della locale Stazione Carabinieri, ha incontrato gli alunni della scuola elementare in vista della conclusione dell’anno scolastico, facendoli dono di una fiaba che racconta, con parole semplici, quanto sia importante avere amici fidati sui quali poter contare, ribadendo che i Carabinieri sono e resteranno sempre loro amici e confidenti. I piccoli alunni, a loro volta, hanno ringraziato e salutato “gli amici in divisa” donando loro alcuni disegni e componendo una poesia dedicata proprio all’Arma dei Carabinieri, che alcuni di loro hanno letto e ricopiato su di un grande cartellone.

Contemporaneamente, nuovi incontri si sono svolti a Caposele, presso l’Istituto Comprensivo Statale “F. De Sanctis” dove, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Caposele, Senerchia e Calabritto hanno tenuto un incontro formativo con gli studenti dei rispettivi territori sulla “Cultura della Legalità” e a Montella, presso il locale centro anziani dove il Comandante della locale Stazione Carabinieri alla presenza di circa 50 persone ha tenuto un incontro dove la tematica principale sono state le “truffe” in genere. Durante questi momenti di confronto, i presenti sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.