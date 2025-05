Si conclude il progetto di conoscenza e tutela dell’isola

A Capri, in occasione dei 16 anni di “Delfini Guardiani dell’Isola” - il progetto di educazione ambientale promosso dalla Fondazione Marevivo e rivolto alle classi primarie e secondarie di primo grado delle Isole minori italiane - il Mare parla ai giovanissimi custodi del Pianeta blu trasformando il cinema dell’isola in un’onda di emozioni.

Oggi, per celebrare la conclusione del progetto, nato proprio a Capri nel lontano 2009, la Fondazione ha organizzato al cinema Auditorium Palazzo dei Congressi un evento unico nel suo genere, pensato per toccare il cuore dei piccoli spettatori e accendere l’attenzione verso la salvaguardia dell’ecosistema marino. Tutto questo è stato reso possibile dalla proiezione di due documentari immersivi che aprono le porte a un mondo nascosto e sorprendente: “I suoni che mostrano il Mare” e “Plancton: vagabondi del Mare”, opere pionieristiche realizzate da Marevivo e dedicate rispettivamente alla bioacustica subacquea e al plancton, ai copepodi, cuore pulsante della vita marina.

A dare il via ai festeggiamenti la Presidente di Marevivo Rosalba Giugni con il Sindaco della Città di Capri, Paolo Falco, cui hanno fatto seguito i saluti della Consigliera comunale Vanessa Ruocco e del Comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Potenzieri. Sono intervenute a portare la loro testimonianza anche le Dirigenti Scolastiche Rossella Ingenito e Suor Camilla.

“È stata una giornata emozionante, per la sedicesima volta abbiamo certificato dei giovani capresi per diventare Delfini Guardiani difensori dell’isola – ha dichiarato Rosalba Giugni, Presidente Marevivo. - È stato meraviglioso perché c’erano un entusiasmo e un’energia incredibili, abbiamo proposto loro qualcosa di assolutamente innovativo: un’immersione sonora nel profondo blu che ha consentito di ascoltare il canto delle balene e la voce dei delfini. Tutto questo per fare appassionare sempre di più i nostri ragazzi a quella meraviglia che è il mare, che ci fa vivere su questo pianeta e che dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Quindi l’augurio è quello di avere sempre di più accanto a noi persone giovani e meno giovani che hanno la volontà di difenderlo. Come dico sempre io, avanti tutti insieme con coraggio e determinazione, con i docenti, i bambini e la gente dell’isola che ama veramente il mare”.



“Il Corpo delle Capitanerie di porto è da sempre vicino a Marevivo e alle sue iniziative, soprattutto quando coinvolgono le nuove generazioni che rappresentano il futuro. L’impegno della Guardia Costiera è massimo, in particolar modo a Capri, un luogo dove è necessario un delicato bilanciamento tra la protezione dell’ambiente marino e gli usi civili e produttivi del mare” ha dichiarato T.V. (CP) Francesco Potenzieri, Comandante della Capitaneria di Porto di Capri.

L’evento finale di questa mattina ha rappresentato un’importante occasione di incontro, ma anche di rilettura del percorso didattico svolto durante l’anno, attraverso le pagine del meraviglioso libro illustrato “La biodiversità di Capri: il vero tesoro dell’isola”, che Marevivo ha realizzato per la prima volta raccogliendo centinaia di foto, lavori e contributi prodotti dalle classi partecipanti. Il libro, che sarà arricchito anche con le foto e le testimonianze della giornata conclusiva, sarà disponibile per gli studenti in formato digitale e conterrà un poster omonimo con il quale i bambini e le bambine verranno invitati ad attivarsi quest’estate nella caccia al tesoro dell’isola, “tesoro” che è proprio la biodiversità di cui Capri è ricchissima, un patrimonio che appartiene a tutti.

Se sul territorio nazionale “Delfini Guardiani” ha confermato il suo prezioso valore culturale e formativo diffondendosi in altre 20 isole d’Italia, coinvolgendo oltre 22mila alunni e alunne, a Capri, nell’anno scolastico che sta per concludersi, l’iniziativa ha appassionato oltre 140 studenti e studentesse delle classi di III, IV e V dei plessi di primaria “G. Salvia” e “IV Novembre” e delle classi I della scuola secondaria di I Grado “Nievo” compresi nell’Istituto Comprensivo Statale “Gemito-Nievo”, guidato dalla Dirigente Scolastica Rossella Ingenito.

Al percorso didattico hanno partecipato, come di consueto, anche le classi dell’Istituto Paritario Santa Teresa diretto da Suor Camilla. “E’ un progetto che restituisce molto ai ragazzi in termini di formazione, cultura e rispetto per la natura, per sé stessi e l’ambiente in cui vivono. Marevivo ha dei valori insostituibili e insegna agli studenti la necessità di preservare la bellezza dell’ambiente in cui vivono” ha dichiarato la dirigente scolastica Suor Camilla.

Anche in questa edizione, patrocinata dal Comune di Capri, i ragazzi e le ragazze hanno preso parte ai laboratori in spiaggia per scoprire la biodiversità dell’isola, guidati dalle operatrici di Marevivo e in collaborazione con le docenti. Nel corso delle attività in aula hanno imparato ad utilizzare gli strumenti forniti dalla Fondazione, come microscopi e lenti d’ingrandimento, imparando a conoscere l’ecosistema marino attraverso il memory game a tema mare e un mappamondo gonfiabile.

Il programma dei festeggiamenti, arricchito dai video musicali ispirati alla natura del compositore e musicista Riccardo Pecoraro, si è concluso con la consegna degli attestati di “Delfini Guardiani dell’Isola di Capri” con il quale gli studenti e le studentesse, anche senza la presenza di un adulto, potranno segnalare al Comune o alla Guardia Costiera le criticità riscontrate sul loro territorio e le buone pratiche adottate.



Questa edizione del progetto è stata realizzata grazie al prezioso contributo del Comune di Capri, della Società Almani Eventi, di Gianfranco D’Amato, di Maria Enrica Bonatti e de La Parisienne. Si ringrazia anche la Pasticceria Bonocore e il Ristorante Villa Verde che hanno offerto il rinfresco ai partecipanti all’evento conclusivo.