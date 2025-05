Alaia: "Dai finanziamenti regionali una risposta concreta ai comuni"

“La Regione Campania ha compiuto un passo importante per la qualità della vita delle nostre comunità. Con l’approvazione della delibera che finanzia interventi sulle reti idriche e fognarie comunali, diamo finalmente una risposta concreta e strutturale alle criticità che, da anni, affliggono molti territori.” Così in una nota, Enzo Alaia, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità, che esprime grande soddisfazione per il provvedimento approvato dalla Giunta regionale.

“Si tratta di un piano di interventi ampio e articolato – spiega Alaia – che coinvolge tantissimi Comuni irpini e che consentirà di migliorare la gestione delle risorse idriche, ridurre le perdite, razionalizzare gli impianti e potenziare i sistemi fognari e di depurazione. Un investimento reale nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza dei cittadini.”

“Il risultato ottenuto è frutto di una collaborazione efficace tra la Regione, l’Ente Idrico Campano (EIC) e le Amministrazioni comunali. È grazie a questo gioco di squadra che siamo riusciti a trasformare i bisogni del territorio in atti concreti, risorse stanziate e cantieri che presto partiranno.” Alaia sottolinea, infine, l’importanza del metodo: “La politica deve saper ascoltare e agire. Oggi dimostriamo che è possibile farlo senza proclami, ma con atti e investimenti reali. Continueremo su questa strada, accanto ai sindaci, per sostenere i territori e restituire ai cittadini servizi all’altezza delle loro aspettative.”