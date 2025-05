"Figura politica di spessore"

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’On. Avv. Francesco D’Ercole, figura politica di spessore che, con lealtà e coerenza ha saputo onorare nei suoi incarichi di governo e di partito i valori e gli ideali della sua appartenenza. Operando nell’interesse del territorio e per il bene comune, ha sempre ricercato il dialogo oltre gli steccati di schieramento. Giungano le mie più sentite condoglianze alla famiglia per una grave perdita che riguarda l’intera comunità provinciale.”

Così il Presidente dell’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti, sen. Enzo De Luca.