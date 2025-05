Da sabato 24 maggio al 21 giugno all’Oasi in Città

Partirà sabato 24 maggio la rassegna musicale “Oasi Spring Rock 2025” nell’ambito della quale band locali, tra giovani proposte e veterani, si esibiranno all’Oasi in Città di Sant’Agnello, sul Corso Italia. L’iniziativa, promossa sul territorio con il patrocinio del Comune di Sant’Agnello, la collaborazione di Barattoli Cosmici e la direzione artistica di Salvatore Di Palma, si articola in cinque serate con concerti alle ore 20:00 che si terranno a ingresso libero nell’anfiteatro dell’Oasi in Città.

Sabato 24 maggio la rassegna verrà inaugurata dai “The Superlove”. Si prosegue poi venerdì 30 maggio con i “Ring Roses”, sabato 7 giugno con il duo formato da Alfonso Bruno e Giovanni Cinque, sabato 14 giugno con i “Songs for Ulan” e infine si conclude sabato 21 giugno con gli “Areton Club”. Realtà e repertori diversi, accomunati dalla grande passione per la musica rock e le commistioni tra generi. Tra le finalità del progetto, anche la volontà di creare opportunità e momenti di aggregazione che possano da una parte coinvolgere spettatori appassionati di musica dal vivo e dall’altra fornire a musicisti di ogni generazione una vetrina artistica dove esibirsi e vivere la musica come strumento condivisione di valori e unione, in un contesto accogliente al centro del paese.