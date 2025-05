XII Edizione di "Regio Tratturo & Friends”

Sabato 7 giugno torna in Irpinia l’attesissimo “Regio Tratturo & Friends”, un evento organizzato dall’Agriturismo Regio Tratturo di Ariano Irpino (Avellino). Un festival che si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo, delle attività all’aria aperta e delle tradizioni locali.

Il programma prevede numerose attività, come il corso di cucina tradizionale “Dall’orto alla tavola”, laboratori dedicati alle spezie, ai legumi e alle erbe officinali, pittura ad acquerello con le piante tintorie e laboratorio di favole per bambini, un’introduzione pratica all’apicoltura e sessioni rilassanti di yoga e meditazione tra gli ulivi. E ancora, aperitivo filosofico, occasione ideale per riflettere e conversare in un’atmosfera rilassata, prima della cena spettacolo con esibizioni di musica popolare.