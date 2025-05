Si discuterà delle priorità della politica di coesione

Il Vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto si recherà in Svezia dal 21 e al 22 maggio per discutere le priorità della politica di coesione con i leader nazionali, regionali e locali. La visita riguarderà anche la recente proposta della Commissione di modernizzare la politica di coesione allineandola alle priorità emergenti, come la competitività e la difesa.

A Stoccolma il Vicepresidente esecutivo incontrerà il Primo ministro, Ulf Kristersson, la Ministra per gli Affari europei, Jessica Rosencrantz, e il Ministro degli Affari rurali, Peter Kullgren, per discutere dello stato attuale della politica di coesione, della sua direzione futura e dell’uso strategico dei fondi dell’UE. Tra i temi da trattare figurano anche lo Stato di diritto in relazione ai finanziamenti per la coesione e l’importanza della bioeconomia per l’UE.

Il Vicepresidente esecutivo Fitto inoltre parteciperà a una tavola rotonda con l’Associazione svedese degli enti locali e delle regioni, visiterà il fornitore di energia di Stoccolma Exergi, finanziato dall’UE, e condurrà un’altra tavola rotonda, insieme al Ministro Kullgren, sul futuro della bioeconomia dell’UE presso il centro per l’innovazione di Stora Enso.