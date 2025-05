La consultazione rimarrà aperta fino all'11 agosto 2025

Oggi la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla nuova agenda dei consumatori 2025-2030, che rafforzerà la tutela dei consumatori, ne favorirà il benessere e promuoverà condizioni di parità per le imprese. La consultazione, aperta fino all’11 agosto 2025, invita cittadini, autorità pubbliche e parti interessate a condividere le loro idee su come rafforzare ulteriormente la protezione dei consumatori nell’UE.

Ciò avviene nel contesto del vertice europeo dei consumatori 2025, che si terrà domani a Bruxelles e durante il quale Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori, si confronterà con diverse parti interessate.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “L’economia digitale offre molti vantaggi ai consumatori: dobbiamo far sì che questi ultimi continuino a essere protetti online e abbiano accesso a prodotti sicuri. Dobbiamo inoltre continuare a far applicare efficacemente le nostre norme. L’ascolto di tutte le parti interessate mediante il vertice dei consumatori e la consultazione pubblica fornirà una solida base per il nostro lavoro futuro.”

Il Commissario Michael McGrath ha dichiarato: “La Commissione è impegnata a definire un’agenda ambiziosa per la politica dei consumatori per i prossimi cinque anni. Una solida tutela dei consumatori è essenziale per garantire un mercato unico ben funzionante, equo e competitivo. Accogliamo con favore i contributi di tutte le parti interessate, in quanto le loro prospettive saranno fondamentali per affrontare le sfide e le esigenze future.”

A margine del vertice dei consumatori, la Commissione ospiterà la cerimonia di sottoscrizione dell’impegno per la tutela dei consumatori da parte di due nuove piattaforme di commercio elettronico, Miravia e Trendyol. Sottoscrivendo l’impegno le due imprese si uniranno ai dieci firmatari esistenti, impegnandosi ad andare oltre gli obblighi di legge per tutelare i diritti digitali dei consumatori e proteggerli dai prodotti non sicuri. La Commissione monitorerà regolarmente l’attuazione di tali impegni.