Un convegno per dare voce a chi ogni giorno coltiva il futuro

Si è tenuto oggi presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il convegno “Agricoltura eroica – Best practices di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici”, promosso da Europa Verde e dall’Alleanza Verdi e Sinistra.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto ricco e partecipato, dedicato al ruolo fondamentale dell’agricoltura sostenibile, locale e resiliente di fronte alla crisi climatica. Moderato da Gianluca Carrabs della direzione nazionale di Europa Verde, il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e agricoltori impegnati in prima linea.

Tra gli interventi, quello di Aniello Di Santillo, consigliere federale regionale di Europa Verde e voce autentica del territorio della atellano, che ha dichiarato:

“Parliamo dell’agricoltura vera, quella che resiste. Fatta di mani sporche di terra, di stagioni che non perdonano, di sveglie all’alba. Un’agricoltura che non è solo lavoro, ma identità, cultura, comunità. I nostri contadini non sono semplici produttori: sono custodi della memoria e della dignità di un popolo.”

Nel suo intervento, Di Santillo ha ricordato l’importanza del legame con la tradizione, portando come esempio simbolico la coltivazione della vite da vino e la produzione del celebre Asprinio, “un vino che racconta chi siamo e dove vogliamo andare, con fierezza e con amore per la nostra terra”.

Ha concluso con un forte appello alle istituzioni:

“L’agricoltura eroica è un atto d’amore verso la nostra terra. E l’amore, quello vero, va protetto, sostenuto e rispettato.”

Il convegno si è chiuso con l’intervento dell’on. Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Agricoltura della Camera, che ha sottolineato la necessità di politiche concrete e lungimiranti per sostenere le comunità agricole locali, le filiere sostenibili e i giovani che vogliono tornare alla terra.