Anziano trovato morto in casa

Mercoledì 14 a Vigevano un uomo di 84 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via d’Avalos dove abitava da solo. I vicini non lo vedevano da qualche giorno. Si rende sempre più indispensabile la ‘mappa” del bisogno in tutti i Comuni per individuare tutte quelle situazioni a rischio: La proposta per l’ennesima volta è richiesta da Antonio de Lieto, presidente e rappresentante legale del partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.). La richiesta consiste nel mettere in campo una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine, povertà e malattia. Servirebbe a scongiurare tante tragedie, troppe volte persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie sono sempre più in aumento ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole, servirebbe a scongiurare tante tragedie. Nonostante i molteplici solleciti, lor signori non hanno fatto nulla per contrastare il “fenomeno” delle morti solitarie.