Formazione ed esperienza per le nuove generazioni

Scuola e Volontariato celebra un traguardo significativo: la 18ª edizione di un progetto che ha trasformato il volontariato in un’esperienza educativa fondamentale per gli studenti. Promosso dal CSV Napoli, Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli, il progetto ha coinvolto nell’ultimo anno scolastico 44 scuole e oltre 1100 studenti, con 396 ore di formazione teorica e 440 ore di attività pratiche, grazie alla collaborazione con 34 associazioni partner. Scuola e Volontariato celebra un traguardo significativo: la 18ª edizione di un progetto che ha trasformato il volontariato in un’esperienza educativa fondamentale per gli studenti. Promosso dal CSV Napoli, Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli, il progetto ha coinvolto nell’ultimo anno scolastico 44 scuole e oltre 1100 studenti, con 396 ore di formazione teorica e 440 ore di attività pratiche, grazie alla collaborazione con 34 associazioni partner.

L’obiettivo è stato quello di favorire lo sviluppo di competenze chiave, trasversali e di cittadinanza, accompagnando i giovani verso una crescita personale e collettiva. Il percorso degli studenti culminerà con l’evento finale “Formazione, volontariato e comunità educante”, che si terrà il 19 maggio 2025 nel complesso sportivo Palacasoria Domenico D’Alise ( via Michelangelo, 16 Casoria, NA). La conduzione dell’evento è affidata a Francesco Mastandrea e Gaetano Gaudiero, speakers di Radio Marte.

L’iniziativa, organizzata dal CSV Napoli in collaborazione con l’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania, vedrà la partecipazione di circa 1100 studenti dell’area metropolitana di Napoli e dei volontari coinvolti nei progetti Scuola e Volontariato, Le uChronicles E-Vol e Giovani Redattori.

«“Scuola e Volontariato” è un progetto – dichiara l’Assessore regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli – che incarna perfettamente la nostra idea di formazione: un percorso integrato che unisce sapere, fare e soprattutto essere. È per questo che abbiamo voluto incrociare le nostre strade e avviare una collaborazione dove le competenze professionali si affiancano a quelle civiche, relazionali e solidali. La formazione professionale ha tra le sue componenti imprescindibili e sempre più richieste quelle delle competenze trasversali. Senza Soft Skills nessuna formazione professionale, più o meno specialistica, può essere davvero efficace.

Le esperienze di volontariato sono in tal senso una vera e propria palestra educativa dei valori della comunità e delle competenze trasversali per l’inserimento sociale e al lavoro. Iniziative come questa rappresentano un modello virtuoso: rafforzano il senso di appartenenza, promuovono la cittadinanza attiva e accompagnano i nostri giovani nella costruzione di un futuro consapevole e responsabile, anche in chiave occupazionale. La Regione Campania continuerà a sostenere con convinzione progetti capaci di fare rete, generare valore e costruire opportunità concrete di crescita».

Tutte opportunità educative che attraverso percorsi esperienziali di volontariato, favoriscono lo sviluppo di competenze chiave, competenze trasversali e competenze di cittadinanza, contribuendo, così, alla formazione di una coscienza civile, solidale e responsabile nei vari contesti e nell’arco della vita.

«Il volontariato- sottolinea Umberto Cristadoro, presidente del CSV Napoli- rappresenta un presidio democratico e uno strumento concreto per la crescita delle comunità. Investire nella formazione dei giovani attraverso esperienze solidali vuol dire costruire cittadinanza attiva e consapevole, partendo dai territori e dai bisogni reali. Questo evento è il segno tangibile di una comunità educante che mette al centro la partecipazione e la coesione sociale».