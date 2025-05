Il presidente è intervenuto al Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”

Il ruolo del mezzogiorno nell'ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini alla quarta edizione del Forum "Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo", organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).

“Il mezzogiorno -spiega Prandini- traina il protagonismo dell’agroalimentare italiano. Questo è un segnale positivo per quello che può rappresentare nell’insieme il comparto agricolo per l’economia interna. Nel 2024 abbiamo raggiunto il record di esportazioni con 64 miliardi, riteniamo che quello che possiamo fare nei prossimi anni sarà raggiungere il traguardo dei cento miliardi. Raggiungibili se non saremo penalizzati da un’introduzione di tassazioni limitanti che potrebbero arrivare da alcuni Paesi. Provvedimenti che puntano proprio a limitare la nostra capacità di estenderci all’interno dei loro mercati. Non solo i Dazi di Trump, che grazie alla regia nelle trattative condotta dal nostro Paese possono essere annullati, ma altre formule di penalizzazione come quella che arriva dal mercato cinese che ancora oggi evita che possiamo esportare eccellenze che potrebbero avere successo ed espandersi. Ai nostri politici Coldiretti chiede di adottare str ategia che abbiamo una lunga durata e che investano su produzione e cultura guardando stabilmente le esigenze delle nostre aziende”.